Что на самом деле происходит с ценами на подержанные автомобили в Украине и чего ожидать в дальнейшем: прогноз экспертов

Что на самом деле происходит с ценами на подержанные автомобили в Украине и чего ожидать в дальнейшем: прогноз экспертов

Пока причин для беспокойства нет.

Как известно, основными рынками для украинских дилеров, занимающихся доставкой легковых автомобилей из-за границы, являются страны Европейского Союза и Америки (США, Канада). Также развиваются направления импорта из Китая, Грузии, Южной Кореи, однако объемы импорта оттуда пока незначительны.

Специалисты Института исследований авторынка проанализировали, что же происходит с ценами на подержанные авто в Украине и чего ожидать в дальнейшем.

С начала 2021 года и за следующие 11 месяцев на первую регистрацию чаще всего подавали такие европейские модели, как Volkswagen Golf, Skoda Octavia и Renault Megane. Volkswagen Passat, которого импортировали больше всего, в расчеты не брали, поскольку одноименная модель есть и для рынка США.

eauto.org.ua

Изменение цены с начала года в валютном выражении вполне соответствует рыночным правилам. Все приведенные модели естественно подешевели, ведь фактически их возраст стал на год больше. То же можно сказать и об изменении цены для всего массива легковых автомобилей 2008-го года выпуска (такие, как правило, прибывают к нам из ЕС). Все происходит по общим "классическим" рыночным правилам.

Если учесть самые популярные "легковики" из США, то здесь ситуация аналогична европейской – популярные "американские" модели подешевели с начала года.

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На данный момент вывод напрашивается только один — ни одна из популярных импортных моделей в Украине не подорожала, как и вообще не наблюдается рост цен по отдельным массивам.

Впрочем, некоторые отдельные сегменты автомобилей, действительно подорожали. Например, в США это касается легковушек в возрасте 1-3 года, которые еще на гарантии или недавно вышли за ее рамки, и их можно выгодно перепродать в другие руки. В частности, тем покупателям, которым в автосалонах ответили, что ту или иную новую модель придется подождать несколько месяцев.

Относительно стран Западной Европы — о росте цен на подержанные авто местные аналитики уже успели отчитаться, например, в DAT Group отметили увеличение "прайсов" в Германии на легковушки в возрасте 3-5 лет. По информации компании, в некоторых случаях подержанные авто могут быть дороже новых. Это последствия мирового кризиса автопромышленности и дефицита новых авто. В Польше сеть AAA Auto зафиксировала снижение активности торгов и рост цен на автомобили с пробегом на 18% по сравнению с прошлым годом. Польский институт исследований авторынка SAMAR, сообщил о росте интереса местных покупателей к подержанным легковушкам, привезенным из других стран ЕС на 12%.

Следует понимать, что, прежде всего, эти удорожания или рост интереса касаются автомобилей в возрасте до 3-5 лет, которые в Украину, в частности с ЕС, импортируют в крайне малых количествах. Так же, как и рынок "целых" автомобилей с пробегом в США практически отделен от местных страховых аукционов. Поэтому пока оснований для беспокойства, подтвержденных хотя бы одним достоверным исследованием, нет. Все цены сейчас держатся на тех уровнях, которые должны быть согласно всем рыночным правилам.

Впрочем, эксперты прогнозируют возможный рост цен на легковушки с пробегом на 15-20% в первом полугодии 2022 года.