Что приобрести на рынке Украины вместо популярной Skoda Octavia: 5 лучших аналогов

Лучшие комплектации, интересный дизайн и автоматическая коробка передач, конкурентам есть чем удивить.

Skoda Oktavia – очень популярный автомобиль в Украине и это не удивительно. Ведь за адекватные деньги, а в базе с турбированным двигателем на 1.4 литра она стоит 21632 доллара (примерно 573260 грн), вы получаете неплохой автомобиль, с современным дизайном и комфортным салоном.

Но каждый человек имеет свой вкус и поэтому нужно, чтобы всегда была альтернатива. ТСН.Авто подготовил для вас список лучших автомобилей по цене Skoda Oktavia.

Первым автомобилем на который стоит обратить внимание – это Renault Megane. Стоит это чудо французской инженерии 18 600 долларов (примерно 492 900 грн). Стоит она дешевле, а получаете вы больше: 1.6 литровый двигатель на 115 лошадиных сил, и самое главное – вместо механической коробки передач здесь предлагают вариатор. А за оставшиеся деньги вы сможете установить по своему вкусу дополнительные опции.

autocentre.ua

Теперь у нас представитель страны восходящего солнца – Toyota Corolla. За нее с вас возьмут 18 850 долларов (примерно 499 530 грн). Здесь уже вместо роскошной АКПП вы получите традиционную "мешалку", но когда покупаете Toyota вы прежде всего, платите за качество и надежность. Эти автомобили будут служить вам очень долго и не потребуют лишних денег на ремонт. Также при покупке Corolla у вас остаются деньги на "допы".

allcarz

От Кореи также есть, что предложить – Hyundai Elantra за 19 792 доллара (примерно 524 500 грн). За эти деньги получите бензиновый двигатель на 1.6 литра, который выдает 127 лошадей и механическую КПП. Но надо отметить, что дизайн у новой Elantra очень интересен, машина выглядит гораздо дороже своего ценника. Также у вас будет возможность прослушивать музыку без всяких проводов по Bluetooth и управлять ею через кнопки на руле.

motor1.com

Компания Citroen предлагает своим покупателям новый С4. За него покупателю придется выложить 19 901 доллар (примерно 527 400 грн). "Французы" всегда отличались среди потока автомобилей дизайном, такой автомобиль трудно не заметить. Обычно это ценник за базовую комплектацию, поэтому – 1.2 литра двигатель на 100 лошадиных сил 6-ступенчатая механика. Здесь вы найдете такие "плюшки", как подогрев сиденья, Bluetooth и дневные ходовые огни LED — неплохо для "бюджетника".

allcarz

И дошли еще до одной популярной модели в Украине – Ford Focus. Конечно, у нас все привыкли, что эти автомобили привезены из США, но, если вы хотите пойти против правил и приобрести Focus в салоне – приготовьте 21 604 долларов (примерно 572 510 грн). Бензиновый двигатель на 1.5 литра и 120 лошадиных сил будет работать в паре с МКПП на 6 передач. LED фонари дневного света , климат-контроль, подогрев сидений и даже руль.

motor1.com

Каждый из этих автомобилей можно рассматривать к покупки и потом не иметь проблем, но выбор скажем так – непростой.

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