Что ждет водителей в Украине в 2023 году: обязательный техосмотр, растаможивание онлайн, повышение цен

Какие изменения ждут автомобилистов в 2023 году, читайте в материале ТСН.ua.

Согласно стандартам ЕС, Верховная Рада и правительство планируют изменения в законодательство в сфере автотранспорта. Некоторые законопроекты будут рассматриваться в ближайшее время, другие запланированы к принятию в течение 2023 года. Рассказываем, какие изменения ожидают водителей в этом году.

Может быть введен обязательный технический осмотр

Обязательное проведение ТО является одним из условий вступления Украины в ЕС.

В случае принятия закона проходить техосмотр, независимо от того, когда был зарегистрирован автомобиль, должны будут:

Транспортные средства в течение 10 дней после того, как они были перерегистрированы на имя нового владельца.

Машины, которые попали в ДТП, и при этом повреждения получили элементы, от которых зависит безопасность передвижения (подвеска, рулевой механизм, тормоза) или был сильно деформирован кузов.

Автомобиль с обнаруженными во время вождения существенными неполадками.

Законопроект также предусматривает создание категорий, которым необязательно проходить ТО. Это, например, автомобили, скорость передвижения которых не более 25 км/ч, которые используются на дорогах общего пользования, имеют двигатель объемом менее 125 куб. см или электромотор мощностью до 4 кВт.

Растаможивание онлайн

Законопроект № 7468 и законопроект № 7468-1, которые находятся на рассмотрении ВР, предусматривают, что в 2023 году в Украине растаможивание авто будет доступно через мобильное приложение портала "Дія". Растаможить машину можно будет через 10 минут, без участия таможни.

Согласно законопроектам, предлагается уменьшить суммы за растаможивание. Комитет ВР одобрил растаможивание по электронной таможенной декларации, подаваемой через Единый государственный вебпортал электронных услуг, готовятся соответствующие изменения в законодательство.

Электронные номера

Справку по форме 083/о, по которой оформляются водительские права, вскоре можно будет получить онлайн. Согласно опубликованному Кабмином плану, предусматривается выдача электронных номеров для колесных транспортных средств, в том числе легковых авто, а также выдача электронного свидетельства о регистрации автомобиля.

Водительские права и регистрация подорожают

В соответствии с законопроектом №8193, услуги могут привязать к прожиточному минимуму.

В случае принятия законопроекта услуга получения удостоверений водителя в 2023 году может подорожать в 30 раз, а регистрация транспортных средств — в 4 раза.

Лишение водительских прав за превышение скорости

Согласно зарегистрированному законопроекту № 6214, предлагается за превышение скорости более чем на 50 км/ч в населенных пунктах лишать водительского удостоверения на срок от 3 до 6 месяцев, а за превышение скорости более чем на 70 км/ч — от 6 месяцев до 1 года.

Упомянутый проект закона уже одобрен в профильном парламентском Комитете по вопросам правоохранительной деятельности, а также в Комитете по бюджету и рекомендован к включению в повестку дня для голосования в сессионном зале Верховной Рады.

Новые экзамены для получения водительского удостоверения

Как сообщают в МВД, автошколы уже получили новый план внедрения современных технологий в процедуру выдачи водительского удостоверения. Новые технологии позволят контролировать весь процесс проведения экзамена онлайн. Автошколам предоставят транспортные средства для сдачи экзаменов разных категорий, а результаты сразу пойдут в Единый реестр.

Реформа автострахования

Автострахование планируется сделать по стандартам ЕС, предусматривающим увеличение страховых выплат, новый порядок их расчета, а также введение свободного ценообразования на полисы ОСАГО. Законопроект планируется рассмотреть в 2023 году.

Читайте также: