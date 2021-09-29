Дефицит автомобилей в Украине: какие популярные модели уже нельзя купить

В автосалонах машины есть только в некоторых версиях.

В автомобильной индустрии сейчас очень непростая ситуация из-за коронавируса и дефицита чипов. Из-за этого останавливаются заводы и соответственно производство.

Все это повлияло на поставки автомобилей, поэтому в Украине сейчас нет в наличии некоторых популярных моделей. AUTO-Consulting проверили два десятка автосалонов и обнаружили, каких машин у них не хватает.

renault.ua

Популярный внедорожник Renault Duster сейчас у дилеров в ограниченном количестве. У некоторых есть только автомобили с МКП, дизельные или бензиновые модели с передним приводом. Обещают, что версии 4х4, с дизелем и АКП будут в течение следующих двух месяцев.

Также очень ограниченный ассортимент Suzuki Vitara. В автосалонах доступна базовая версия с мотором на 1,6 л и передним приводом. Полноприводный вариант в Украине можно ожидать не ранее февраля 2022 года. Также в одном салоне нет версии 4х4.

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Проблемы есть и у Skoda Octavia, ближайшая поставка которой ожидается в феврале. Это будут модели различных комплектаций, но только с бензиновым двигателем 1,4 л. На авто с другим агрегатом придется ждать до апреля 2022 года.

В двух автосалонах Skoda в наличии оказалась только одна Octavia с МКП. Машины с "автоматом" можно будет заказывать в декабре-январе, а доставят их аж в мае-июне.

newsroom.toyota.co

На Toyota RAV4 заказ в одном из автоцентров закрыт, и неизвестно, когда его откроют. В других салонах ожидают, что в октябре-ноябре производитель может открыть какой-то склад и автомобили поступят в Украину в январе-марте 2022 года. Хотя выбор авто будет ограничен.

Еще в нескольких автосалонах сказали, что иногда откуда-то вдруг появляются несколько машин, но их быстро разбирают.

kolesa.ru

Также на складах есть небольшое количество Volkswagen Tiguan. Хотя в центрах есть бензиновые и дизельные модели в различных комплектациях с полным приводом.

Ранее сообщалось, что в Украине на складах дилеров обнаружили дефицит автомобилей.

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