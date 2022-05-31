Депутаты предлагают отменить нулевую растаможку авто: как это может повлиять на украинский рынок

30 мая в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, предлагающий отменить большинство льгот на импорт товаров, действовавших с начала апреля.

В частности, документ предусматривает отмену нулевого растаможивания на автомобили.

Итак, каким именно образом возможная отмена нулевого растаможивания "евроблях" может повлиять на украинский авторынок.

Об этом говорится в Институте исследования авторынка.

Отмечается, что это снова активизирует колебавшихся в целесообразности покупки авто за границей, или рассчитывал, что у него будет еще три месяца на спокойный выбор и доставку машины. Поскольку сейчас временные рамки снова четко неизвестны, стоит ожидать роста очередей на границах. Особенно активными сейчас будут те, кто захочет растаможить автомобиль еще по нулевому растаможиванию, а продать уже по полной рыночной цене после отмены.

Во-вторых, возврат к предыдущим ставкам таможенных платежей замедлит импорт и снизит его объемы и количество. Привезти доступные автомобили, в которых больше всего нуждаются украинцы, будет экономически невыгодно из-за размера акцизного налога, который часто кажется больше стоимости самого автомобиля. Это замедлит активность и на внутреннем авторынке.

В-третьих, цены на рынке, начавшие снижаться в результате постепенного его насыщения привезенными авто из-за границы, начнут снова расти. Что, на фоне и так невысокой покупательной способности украинцев, еще больше снизившейся в результате войны, сделает покупку автомобиля еще более недоступной. Это, в свою очередь, будет способствовать старению автопарка, заставляя украинцев покупать подержанные автомобили на внутреннем рынке вместо "пригона" из-за границы за ту же стоимость.

По мнению экспертов, система налогообложения импорта подержанных автомобилей требует комплексной реформы. Проанализировав проблемы на авторынке на пути их решения, сбалансированным и компромиссным решением была бы отмена акцизного налога на все виды транспортных средств как рудимент, не соответствующий практике ЕС. А также упрощение процедур и автоматизация процессов при импорте.

Добавим, что в начале апреля Верховная Рада освободила от таможенных платежей все ввозимые в страну транспортные средства. Украинцев освободили от уплаты НДС, акциза и ввозной пошлины при растаможке автомобилей. Закон о "нулевом растаможивании" позволяет без уплаты налогов ввозить в Украину транспортные средства на время действия военного положения — пока, это до 23 августа.

Это было сделано для того, чтобы быстро доставить автомобили для армии, терробороны и всех гуманитарных и военных нужд. А также чтобы восстановить автопарк простых украинцев, чьи автомобили были уничтожены в результате боевых действий.

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