Депутаты внесут правки в льготную растаможку "евроблях": что известно

Таким образом хотят ускорить достаточно медленный процесс растаможивания автомобилей.
Народные избранники готовят поправки в закон о льготном растаможивании автомобилей на европейских номерах.
Об этом говорится в организации "АвтоЕвроСила".
"Ответственные депутаты получили по шапке за низкие темпы растаможивания. Сначала пытались свалить вину на обычных людей, которые якобы не спешат растамаживать "евробляхи". В ответ получили от общественности перечень проблем, которые тормозят растаможку "евроблях", — говорится в сообщении.
К основным проблемам при растаможивании на сегодняшний день относятся:
- штрафы на 34 тысячи и 170 тысяч грн, которые выписывают водителям;
- конфискации авто;
- задержки в подготовке документации для растаможивания (снятого с учета и "купчей");
- длительные осмотры;
- запрет на растаможку автомобилей, заехавших со стороны РФ;
- запрет на растаможку грузовых авто и бусов до "Евро 5";
- запрет на растаможку бусов весом именно 3,5 тонн;
- запрет "таможить" гибриды.
Правки будут вноситься на основе этого перечня. Выписать их помогут как сами общественники, так и таможенники. Параллельно с этим "евробляхеры" готовятся к акции на сентябрь перед Верховной Радой для ускорения принятия поправок.
Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.
Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.
Так, на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможкой в течение 270 дней.
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