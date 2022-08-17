"Дія" приступила к тестированию новых полезных функций для водителей

Государственный портал "Дія" приступил к бета-тестированию нескольких функций для автомобилистов.
Так, речь идет о таких услугах, как: шеринг автомобиля, водительское удостоверение и свидетельство о регистрации ТС на английском языке.
Об этом говорится на сайте "Дія".
Отмечается, что украинцы смогут принять участие в бета-тестировании вышеуказанных услуг. Только представьте как документы на английском языке могут пригодиться за границей.
Кроме того, в приложении вскоре появится услуга соответствующего пользователя. Проект находится на этапе подготовки к бета-тестированию. Имейте в виду, что участие в тестировании должны принимать 2 человека: владелец автомобиля и водитель, который хочет стать надлежащим пользователем, чтобы получать штрафы с камер вместо владельца.
К сожалению, большинство проектов отменялось и даже не реализовалось в связи с боевыми действиями. Однако "Дія" не стоит на месте и продолжает развиваться. Кроме того, в планах есть внедрение услуги растаможки автомобилей на иностранных номерах, что уменьшит коррупцию на таможне.
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