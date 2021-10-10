Для владельцев старых автомобилей могут ввести новый налог: что известно

Для владельцев старых автомобилей могут ввести новый налог: что известно

Все ради очищения окружающей среды.

Для владельцев старых автомобилей могут ввести новый налог — утилизационный сбор.

С таким предложением выступили в Госэкоинспекции, передает UBR.

Так, по словам главы ведомства Андрея Малеваного, отсутствие разветвленной сети центров для сдачи и обезвреживания старых авто, необходимость доплачивать за уничтожение машины не стимулируют водителей утилизировать старые авто согласно требованиям законодательства. Соответственно такой бизнес не является прибыльным.

Председатель Госэкоинспекции подчеркнул, что для решения проблемы нужно применять аналогичные с Европой механизмы, среди которых:

доплаты автовладельцам при покупке нового авто после надлежащей утилизации старого;

взыскания утилизационного сбора после окончания эксплуатации автомобиля;

высокие штрафы для тех, кто нарушает нормы утилизации авто;

расширена ответственность автопроизводителя, который должен позаботиться о дальнейшем "обезвреживании" отработанного товара.

Добавим, что в Украине только 5% автовладельцев отдают свои машины на утилизацию. А попадая на свалки подержанные авто загрязняют почву свинцом, ржавчиной, отработанными маслами. Например, по итогам 2020 года были утилизированы только 13 тысяч машин.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку