Для водителей могут усилить ответственность за нарушение ПДД во время военного положения: что известно

Для водителей могут усилить ответственность за нарушение ПДД во время военного положения: что известно

В Верховной Раде зарегистрирован ряд законопроектов, предусматривающих усилить ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения в условиях военного положения.

Так, депутаты предлагают увеличивать штрафы особо злостным нарушителям ПДД, а также вернуть систему штрафных баллов. Кроме того, предлагается усилить ответственность автошкол за некачественную подготовку водителей.

Об этом рассказал заместитель председателя Комитета ВРУ по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко, передает Укринформ.

Так, законопроектом №7354 предусмотрен новый порядок ответственности за нарушение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспорта, нарушение порядка государственной аккредитации школ, аттестации специалистов и порядка оформления или выдачи удостоверения водителя.

По его словам, в случае принятия этого законопроекта субъектами ответственности будут выступать лица заведений, которые проводят подготовку и переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств и должностные лица территориальных сервисных центров при МВД. Административная ответственность будет наступать только при условии, что допущенные нарушения не включают в себя состав уголовного правонарушения.

Кроме того, будет рассматриваться и проект закона №7026-1, предлагающий увеличивать штрафы за систематические нарушения правил дорожного движения.

"За систематические нарушения ПДД размер штрафа увеличивается. От трех до пяти правонарушений – вдвое, от пяти до десяти – в пять, более 10 раз – лишение права управления транспортным средством сроком до двух лет. Под систематическим правонарушением понимается совершение трех и более подобных противоправных действий в течение года", — пояснил Крейденко.

В свою очередь законопроект №6502 внедряет учет штрафных баллов в сфере соблюдения безопасности дорожного движения. В частности, предлагается ввести систему начисления штрафных баллов за нарушение ПДД, зафиксированных не в автоматическом режиме, что влечет временное приостановление действия водительского удостоверения до момента повторного прохождения им повторного курса обучения по соответствующим программам и успешной сдачи теоретического и практического экзамена на знание ПДД.

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