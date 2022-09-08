Для ВСУ приобрели огромную партию новеньких пикапов Mitsubishi и Peugeot: фото

Бойцы Вооруженных сил Украины в скором времени получат партию из 104 экземпляров "нулячих" пикапов Mitsubishi и Peugeot.

Речь идет о моделях Pegeout Landtrek и Mitsubishi L200 на общую сумму 96 299 242 грн, или 2,6 млн евро. Часть из них уже в Украине работают на передовой.

Об этом сообщает благотворительный фонд "Вернись живым" в Facebook.

Фото: Facebook/Вернись живым

Так, ранее Фонд уже передал в армию 254 новых автомобиля, стоимостью 194 344 924,9 грн. Эти машины подвозят боекомплект, провизию, транспортируют личный состав, минометы, ПЗРК и ПТРК мобильных огневых групп, эвакуируют раненых. Их получили более 60 бригад, полков или батальонов Вооруженных сил и других составляющих сектора безопасности и обороны.

Пикапы Mitsubishi L200 оснащают 2,4-литровыми турбодизелями мощностью 154 и 181 л.с. и 6-ступенчатой механической или автоматической КПП. Peugeot Landtrek создан совместно с компанией Changan. Он доступен с 2,4-литровым 210-сильным бензиновым турбомотором и 1,9-литровым турбодизелем на 150 л.с. Пикап также предлагают с 6-ступенчатой механикой и автоматом.

Как видим, волонтеры ни на минуту не прекращают свою деятельность, направленную на помощь защитникам Украины. Они закрывают множество запросов от наших бойцов, в том числе и по автомобилям. Все ради того, чтобы как можно скорее выгнать российских оккупантов с нашей земли.

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