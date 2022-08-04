До 100 км/ч: в Украине волонтеры производят полноприводные баги для ВСУ (фото)

Группа волонтеров на основе японских внедорожников производит полноприводные баги для Вооруженных сил Украины, чтобы те могли помогали бить российских оккупантов.

Так, благодаря высокому клиренсу, автомобили могут преодолевать любую местность и развивать скорость до 100 км/ч.

Об этом говорится в "Громадське радіо".

Эти баги создаются на базе внедорожников — Mitsubishi Pajero и Hyundai Galloper.

Фото: hromadskeradio.org

"По их запросу мы начали экспериментировать. Потратили определенную сумму средств. Пришла такая идея, чтобы заниматься именно переделкой джипов, рамных джипов под баги.

Первая модель была переделана из "Мицубиси Паджеро", вторая — из "Хюндай Галлопер". Мы постоянно экспериментируем. Одну модель мы хотим сделать на 8 или 10 мест. Теперь в разработке. Три модели на выходе. Есть запрос на модели, которые будут чисто для вывоза раненых бойцов", — сказал волонтер Андрей Друзенко.

Как отметил еще один волонтер Зорян Наумец, две первые модели прошли необходимую обкатку и готовы к использованию в боях. Еще три модели будут готовы вскоре.

"Наши эксплуатационные тесты, когда машина получает максимально сильно, они уже у нас прошли. То, что должно было сломаться, уже сломалось и изменено, какие-то технические недоработки уже устранены. В тяжелых условиях эксплуатация тоже происходила. Даже были в Карпатах эти машины. Даже ехали на высокую гору. Ехали, спускались, смотрели", — отметил Наумец.

Уникальность этих баги в том, что они полноприводные, высокого качества и облегченной формы, имеют большую проходимость и высокую скорость.

"Кроме того, у этих баги есть лебедка, ею вытаскивали даже ЗИЛ. И при этом очень высокая скорость. Все баги, которые были до сих пор, делаются на базе ВАЗов, "Жигулей". Но японский автопром более высокого качества и более надежный", — добавил Друзенко.

Над автомобилями в течение месяца работает команда из четырех мастеров. Своими проектами они готовы поделиться с волонтерами из других городов. В дальнейшем, говорят волонтеры, они готовы создавать другие модели — все зависит от запроса военных и наличия средств.

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