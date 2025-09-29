Дорожный знак, который напоминает "конец ограничений": что он означает

Дорожный знак / © autotheme.info

В Великобритании существуют два основных типа дорожных знаков, регулирующих скоростной режим. Первый — привычный круглый знак с цифрой на белом фоне, обрамленный красной каймой, который знаком водителям по всему миру. Второй — менее заметный и одновременно довольно загадочный: белый круг с одной черной диагональной полосой под углом 45 градусов.

Об этом пишет Автотема.

Этот знак сигнализирует, что на участке дороги начинает действовать национальное ограничение скорости Великобритании. Он аннулирует предыдущие ограничения, однако не указывает конкретный показатель скорости, что часто вызывает недоумение даже у местных водителей, не говоря уже об иностранцах.

Его можно условно сравнить со знаком «конец всех ограничений», но с важным отличием: он активирует стандартные значения скорости, которые зависят от типа дороги и транспортного средства. Например, легковые автомобили и мотоциклы на автомагистралях или двусторонних дорогах могут ехать до 70 миль в час (112,6 км/ч), а на односторонних — до 60 миль в час (96,5 км/ч). Если транспорт буксирует прицеп или караван, ограничения снижаются: 60 миль в час (96,5 км/ч) на автомагистрали и 50 миль в час (80,4 км/ч) на обычных дорогах.

Для грузовиков, автобусов и туристических микроавтобусов существуют отдельные, обычно более низкие ограничения. В то же время эксперты RAC предостерегают: даже если национальное ограничение позволяет определенную скорость, это не всегда безопасно. Водителям следует учитывать состояние дороги, погодные условия и здравый смысл.

Особое внимание уделяется застроенным территориям. Если на дороге есть уличное освещение на расстоянии не более 182,8 м, максимальная скорость для всех транспортных средств составляет 30 миль в час (48,3 км/ч). На односторонних дорогах легковые авто могут двигаться до 60 миль в час (96,5 км/ч), а транспорт с прицепом — до 50 миль в час (80,4 км/ч). На автомагистралях и двусторонних дорогах легковые авто и фургоны до 7,5 тонны могут развивать до 70 миль в час (112,6 км/ч), но при буксировке прицепа — только до 60 миль в час (96,5 км/ч).

Национальные ограничения действуют только при отсутствии других знаков, устанавливающих конкретную скорость, и актуальны круглосуточно. В то же время местные советы могут вводить свои правила: в жилых районах скорость может снижаться до 20 миль в час (32,1 км/ч), а возле школ — еще ниже в учебные часы. В городах обычно установлено 30 миль в час (48,3 км/ч).

Знак с черной диагональю — это не просто символ «конца ограничений», а вход в сложную систему правил, что требует знания типа дороги, характеристик транспортного средства и контекста движения. Он демонстрирует, как британские ПДД могут сбивать с толку даже опытных водителей.

