Достиг прогресса только один сегмент: в Украине существенно обвалилось производство автомобилей

Достиг прогресса только один сегмент: в Украине существенно обвалилось производство автомобилей

С конвейеров сошло менее 400 транспортных средств.

В Украине по итогам января 2022 года серьезно обвалилось производство автомобилей.

По информации "Укравтопрома", в прошлом месяце с украинских конвейеров сошло всего 389 единиц транспорта. Отмечается, что подобный показатель оказался на 36% меньше первого месяца прошлого года.

Легковых автомобилей за месяц было изготовлено 342 единицы, что на 41% меньше, чем в прошлом.

В отчете о коммерческих автомобилях заявлено только три авто (без учета "АвтоКрАЗ", который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года). Это на одну машину меньше, чем в январе прошлого года.

В то же время, автобусное производство продемонстрировало рост, закончив месяц с результатом 44 единицы (+83%).

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