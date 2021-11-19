Доступные люксовые автомобили: что сейчас можно приобрести на украинском рынке

Доступные люксовые автомобили: что сейчас можно приобрести на украинском рынке

Имея даже небольшую сумму в кармане, вы можете стать обладателем премиального автомобиля.

Почти каждый автомобилист мечтает о премиальном автомобиле, но в наших реалиях заработать на него очень трудно. Но не спешите расстраиваться, есть выход.

Проблема люксовых авто в том, что они быстро теряют цену. Поэтому, через несколько лет, желаемый автомобиль можно будет приобрести дешевле бюджетной Toyota Camry.

Итак, какие модели доступны по привлекательному ценнику, разбирались в эфире программы "ДжеДаи" на телеканале 2+2.

autocentre.ua

Хит-парад бывших люксовых королей дорог – за вполне умеренные деньги, начнем с реальной легенды. Это Mercedes S-class в кузове W 140. Машина до сих пор является эталоном качества и роскоши.

"Кабана" — как его нежно называют — на нашем рынке, можно приобрести за 4-6 тысяч долларов в зависимости от состояния авто. За эти деньги вы получите полную комплектацию и мощный V8 или V12.

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А это – Lexus LS. Премиальная, удивительно надежная машина, да еще и неплохо оснащенная. Двигатель без неожиданностей, ходовая часть так же без "сюрпризов". А кузов имеет лучший иммунитет к ржавчине, чем даже у Mercedes. И все это сейчас – за шесть тысяч долларов.

vercity

Porsche Cayenne – первого поколения. Только представьте – сейчас его можно приобрести менее чем за 10 тысяч долларов. Конечно, ожидать супер состояния за такие деньги не стоит. Но, если у вас руки из "нужного места", то сделать "куколку" даже из старого Porsche – раз плюнуть.

Единственный минус – ездить на Cayenne первого поколения – это все равно, что играть в рулетку. Уж очень капризный у него двигатель и очень дорого его "возвращать к жизни".

www.drom.ru

А этот автомобиль разделил фанатов BMW на два лагеря. Встречайте, 7-я серия в кузове E65. Этот автомобиль можно любить, ненавидеть, но не уважать его – невозможно.

E65 появилась на свет в 2002 году. Тогда, BMW выпустили совершенно новый автомобиль на ультрасовременной базе. Много новых технологий в одном кузове – жди беды! Эту автомобильную пословицу "семерка" подтверждает на все 100%. Очень уж часто ломается. Но прошло время и оказывается – люксового красавца можно отремонтировать за умеренный ценник, почти на каждой СТО.

А! Чуть не забыли. Купить его сейчас можно за 10-11 тысяч долларов.

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И вот мы дошли до самого интересного – самый дешевый аналог Bentley – Volkswagen Phaeton. Мало людей вообще знают, что это за машина такая, но если вы попадете внутрь, у вас глаза вылезут на лоб!

В этой машине все роскошно, инженеры позаботились о каждом пустяке. Такого внимания к деталям не встретишь даже у реально дорогих автомобилей. Конечно – эти машины собирали вручную! И все это величие можно приобрести за жалкие 14 тысяч долларов. Хотя еще лет десять назад – цена не опускалась ниже 130 тысяч долларов. Это действительно возвращение с небес на землю.

Но если вы не хотите разбираться со старыми авто, и каждый день путешествовать на СТО, то очень скоро, вы сможете приобрести себе новое авто от премиального бренда Lexus за привлекательный прайс.