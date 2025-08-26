Эффект 30-го километра у водителей: что это и к чему здесь кофе

Эффект 30-го километра / © pixabay.com

Многие опытные водители знают об «эффекте 30-го километра» — снижении концентрации и внимания за рулем, которое возникает примерно через 20-30 минут после начала поездки.

Почему возникает этот эффект и к чему здесь кофе, для начинающих водителей выяснял ТСН.ua.

В соцсетях очень часто водители высказывают предположение, что больше всего аварий происходит на расстоянии 30-50 км от населенного пункта из-за усталости.

Эффект 30-го километра возникает, когда водитель начинает ощущать повышенную усталость, меньшую концентрацию и замедление реакции. Происходит это примерно через 30-40 минут непрерывной езды за рулем.

Этот эффект не ограничивается этим расстоянием или временем, а скорее обозначает определенный период после начала поездки, когда внимание водителя начинает ослабевать из-за монотонности движения.

Причем здесь кофе

Традиционно считается, что от сонливости помогает избавиться кофе. В эту теорию верят многие водители. После выпитой чашки кофе водитель чувствует себя бодро, поскольку на организм влияет кофеин, но уже через 25 минут вступает в силу теобромин, который начинает усыплять.

Теобромин расширяет все сосуды организма, а почечные сужает, что приводит к падению артериального давления и еще большей сонливости. Именно поэтому в хороших кафе к чашке кофе еще подают стакан чистой воды, чтобы стабилизировать водно-солевой баланс.

Еще более опасным для водителя является растворимый кофе. Из-за дешевизны его качество остается довольно низким. Кофеина в растворимом кофе мало, потому бодрость длится недолго. В течение 15-20 минут у водителя наступает броминовая фаза, что приводит к еще большей сонливости. За это время авто проезжает примерно 30-40 километров, поэтому психологическое явление и получило название — «эффект 30-го километра».

Поэтому эксперты не советуют пить в пути растворимый кофе и быть осторожным с кофе из зерен. Зато советуют пить чай — черный или зеленый, который взбодрит вас гораздо лучше чашки кофе.

