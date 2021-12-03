Эксперт рассказал, чего ожидать с ценами на дизельное топливо в ближайшее время

Эксперт рассказал, чего ожидать с ценами на дизельное топливо в ближайшее время

Недавно Минэкономики опубликовало на него новую предельную стоимость.

Автомобилистам рассказали, чего ждать с ценами на дизельное топливо в течение декабря 2021 года.

Об этом в комментарии Auto-Consulting рассказал директор специальных проектов в НТЦ "Психея", профессор Геннадий Рябцев.

Как известно, вопрос наличия топлива на АЗС и цен на него актуален всегда. Но в канун новогодних каникул он стоит особенно остро. Ведь многие автомобилисты собираются в путешествии по стране.

За последний месяц цены на дизтопливо хоть и перевалили за 30 грн/л, но ожидать еще большего удорожания не стоит. По словам Рябцева, цены на дизтопливо у нас двигаются по ценам тех рынков, с которых ДТ поступает, цене на нашей границе и курсу гривны. Кроме того, цены ДП влияют на спрос и сезонность.

Рябцев отметил, что стоимость ДТ может упасть в течение следующей недели (с 6 по 12 декабря). В общем, по мнению Рябцева, до конца нынешнего года мы сможем наблюдать нисходящий тренд. То есть – стоимость литра ДП и дальше будет снижаться. Если говорить о возможном форс-мажоре, то, по словам Рябцева, это может быть в данном случае только падение курса гривны.

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 25,88 гривен за литр, для дизельного топлива — 23,27 гривен за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива уменьшилась на 1,27 грн/литр – для бензина и на 0,56 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 30,88 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,27 грн/л.