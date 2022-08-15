Эксперт рассказал, как может измениться стоимость топлива на украинских АЗС в случае возврата акциза

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн рассказал, чего ждать с ценами всех видов топлива, если вернут акцизный сбор.

Как известно, Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект об отмене льготного налогообложения на топливо.

В пояснительной записке к документу автор документа премьер Денис Шмигаль жалуется, что в стране существует значительный дефицит средств для финансирования дорожного хозяйства. Таким образом, премьер предлагает установить ставки акцизного налога на бензины моторные, тяжелые дистилляты и другие нефтепродукты, сжиженный газ, бутан, изобутан в размере 100 евро за 1000 литров. По расчетам правительства такая инициатива принесет госбюджету 2 млрд грн в месяц.

Куюн, в свою очередь, считает, что возврат акциза цены на нефтепродукты на АЗС останутся на текущем уровне.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Согласно его расчетам, в гривне акциз на все марки топлива составит 4 грн/л (с НДС). Это 8% от розничной цены на бензин и ДТ и чуть более 10% от цены на автогаз.

Мировые цены за последнее время ощутимо просели, это создает потенциал для снижения цен в Украине на 3-4 грн/л. Акциз перекроет это снижение, в результате чего цены стабилизируются у текущих отметок: бензин А-95 – 50-52 грн/л, дизтопливо – 51-53 грн/л", — сказал Куюн.

Кроме того, по его словам, стабилизируется на текущих значениях и цена на сжиженный газ – 27-28 грн/л.

"Ценовая пропорция газ-бензин будет составлять около 60%, то есть эффективность использования автогаза полностью сохраняется. При этом, как свидетельствуют расчеты, бюджетные поступления от сжиженного газа несколько превысят поступления от бензина", — пишет эксперт.

Вместе с тем Куюн отметил, что по возвращении акцизов бюджет может рассчитывать на 3,39 млрд грн в месяц (3,6 млрд грн по НДС).

Добавим, что до войны "нефтяные" акцизы приносили в бюджет до 70 млрд грн, или до 2,25 млрд евро в год (по прошлогоднему курсу). НДС на акциз – еще 0,45 млрд евро соответственно. Ставки были следующие: бензин – 213 евро/1000 л, ДТ – 139, сжиженный газ – 52 евро.

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