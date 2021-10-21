Эксперт рассказал, как платить меньше за автострахование

На страховании позволяет экономить телематика, которая используется страховыми компаниями всего мира уже больше 10 лет. Это так называемое умное страхование.

Наиболее простой и распространенной является схема, работающая по принципу "pay as you drive" (плати тогда, когда ты ездишь). То есть стоимость страхования здесь зависит только от количества километров, которые проехало авто.

Однако пока набирает популярность другой подход — "pay how you drive" (плати так, как ты ездишь). Благодаря специальному оборудованию во время поездки система анализирует целый ряд параметров и не просто фиксирует их, но и мотивирует водителей к изменениям в стиле управления.

Сложные и умные системы телематики в автостраховании со временем вытеснят остальные, — прогнозирует Николай Матыка, руководитель департамента страхования автопарков страховой компании "ИНГО", которая внедряет новую систему.

"Этот подход является более взвешенным и индивидуальным. Он позволяет четко понимат, почему пользователь имеет именно такой скоринговый балл и соответствующий страховой тариф. Например, система показывает, что водитель ездит на 90 баллов, то есть безопасно. Для такого водителя стоимость страхования должна быть ниже, чем средняя рыночная, — рассказывает Николай Матыка. — Если с автомобилями случается меньше ДТП, уменьшается количество ремонтов и простоев. А чем меньше простой, тем больше автомобиль зарабатывает. Особенно важно это для сегментов предприятий с интенсивным использованием авто", — считает эксперт.

Кроме того, телематические системы фиксируют факт ДТП и определяют его последствия, что дает возможность владельцу и страховщику быстро реагировать.

Также благодаря телематическим приборам компании с большими автопарками могут экономить не только на страховании автомобилей, но и на расходных материалах.

Страховой продукт пока предлагается только юридическим лицам, но в перспективе будет доступен и для обычных водителей. Ведь согласно мировой практике именно они составляют 80% всех пользователей телематического страхования.

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