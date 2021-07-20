Эксперт рассказал, сколько времени нужно Украине для полного перехода на электромобили: цифра шокирует

Эксперт рассказал, сколько времени нужно Украине для полного перехода на электромобили: цифра шокирует

С 2030 года собираются ввести полный запрет машин с ДВС.

Стало известно, сколько времени нужно Украине для полного перехода на электромобили.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал заместитель председателя Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

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Так, эксперт отметил, ежегодно украинцы покупают примерно 100 тысяч новых автомобилей. Всего же в Украине зарегистрировано около 14 млн автотранспортных средств (по данным Главного сервисного центра МВД, в октябре 2020 году на учете состояло 13,76 млн авто).

Как известно, недавно Мининфраструктуры предложило поэтапный запрет ввоза и первой госрегистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). В частности, предлагается запрет:

с 01.01.2027 подержанных автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания;

с 01.01.2030 новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также подержанных и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

Соответственно, в случае запрета реализовывать новые машины с ДВС с этого момента должно пройти 140 лет, чтобы украинский автопарк стал исключительно электрическим.

В то же время, если бы переход на электромобили осуществлялся бы быстрее, то в Украине не хватило бы выработки электричества для обеспечения их потребностей. Если бы украинцы покупали 1 млн новых электромашин в год, и к 2030 году их стало 9 млн в стране, то для работы им бы пришлось бы 18 млрд кВт-ч/год.

Такие выводы Рябцев сделал исходя из того, что один электромобиль будет потреблять 10 кВт-ч на 100 км ("хотя сейчас больше", отметил эксперт), и среднегодового пробега украинских транспортных средств, который составит 20 тысяч км.

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