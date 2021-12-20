Эксперты подсчитали, как изменилась стоимость популярных автомобилей в Украине за последние 20 лет

Эксперты подсчитали, как изменилась стоимость популярных автомобилей в Украине за последние 20 лет

Некоторые модели могут очень удивить.

Специалисты подсчитали, как изменилась стоимость популярнейших автомобилей в Украине за последние 20 лет.

Соответствующее исследование было проведено экспертами Auto-Consulting.

С 2002 года цены на популярные автомобили в Украине существенно выросли. Однако не на все модели – некоторые машины продаются по такой же стоимости или даже дешевле. И это с учетом того, что в базовых комплектациях машин в 2002 году не было ни электронных помощников водителя, ни светодиодных фар, ни цветных сенсорных мониторов и даже автоматической коробки передач.

Выяснилось, что большинство моделей авто прибавили в цене в 2-2,5 раза. Курс, по которому перечислялись сегодняшние гривневые цены – 27,1 грн. за 1 доллар США и 30,6 грн. за 1 евро.

Так, например, у BMW 3-Series и Toyota RAV4 стартовая цена осталась практически такой же, как 20 лет назад. Toyota Camry, Mitsubishi Pajero и Nissan X-Trail, несмотря на новейшие технологии, стали даже дешевле. В то же время больше, чем в 2 раза подорожал Volkswagen Golf и в полтора раза – Volkswagen Passat, Toyota Land Cruiser.

Вашему вниманию самые популярные модели авто и их стоимость в 2002 году и в 2021-м :

Auto-consulting

В то же время во Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) считают, что автомобили будут дорожать и дальше, это неизбежно. Поскольку в ЕС постоянно вводятся новые стандарты.

"ВААИД с трудом удалось перенести на 2025 год введение в Украине обязательности датчиков застегивания ремней безопасности задних пассажиров, датчиков света и десятка других "примочек", то есть защитить авто от подорожания уже с 1 января 2022 года", — написал глава ассоциации Олег Назаренко.

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