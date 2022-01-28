Эксперты рассказали, чего ожидать с ценами на бензин, дизель и автогаз в ближайшее время

Эксперты рассказали, чего ожидать с ценами на бензин, дизель и автогаз в ближайшее время

Их стоимость в последнее время постоянно растет.

В Украине с 1 января средняя цена бензина уже выросла с 29,45 до 32,44 грн за литр (А-95 по состоянию на 27 января).

Эксперты в комментарии для Obozrevatel рассказали, чего ждать со стоимостью топлива в ближайшее время.

Как отметил заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, в течение последнего месяца цены на границе Украины выросли на 14%, учитывая, что наша национальная валюта по отношению к евро подешевела на 1,4 грн. По его словам, стоимость топлива в ближайшее время будет расти. В первую очередь – с подачи Министерства экономики.

"Поскольку каждый процент на границе – это +10 копеек роста цен на бензин через две недели, и каждая гривня – это 70-80 копеек роста, суммарный потенциал для роста – около 2,50 грн/л бензина по состоянию на полторы недели назад. Трейдеры же на начало недели повысили цены только на 1,50 грн/л. Объективно цены должны были вырасти еще на 70 копеек в среднем. Минэкономики же рекомендовало 1,33 грн. Вот и подумайте, будут ли трейдеры руководствоваться рыночной конъюнктурой или же рекомендациями Минэкономики?", — подчеркнул Рябцев.

То есть потенциал роста сохраняется на уровне 1 грн. на литре. Но пока сложно сказать с уверенностью, решатся ли трейдеры на столь значительное повышение цен и не побоятся ли они потерять клиентов. По словам эксперта, в 90% случаев Минэкономики рекомендует повышать цены. Поэтому возможно, что через 10 дней, когда будут опубликованы новые средние цены на топливо, стоимость бензина и дизеля снова возрастет.

Эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук считает, что главным фактором роста цен является девальвация гривни. Ведь в Украине преимущественно импортный бензин, поэтому страна зависит от цен в мире и курса валют.

Если сравнить январь с декабрем, то цена на внешнем рынке выросла на $60. В то же время Минэкономики подняли средние цены на бензин на 1,33 грн/л, а на дизель – на 1,68 грн/л. По моему мнению, в этих расчетах они не учли возможный уровень падения стоимости гривни. Ведь бензин мы покупаем за доллары, растаможиваем по курсу доллара и евро, а продаем за гривны

Единственный прогноз, в котором я уверен: сегодня никаких причин для снижения цен на топливо нет. Гривня продолжает падать, цены же на мировых рынках не падают. Традиционно зимние месяцы – это период самого низкого потребления, и ранее в это время цены снижались. Сегодня же мы этого не видим. В конце февраля, с началом сезона сельхозработ, потребление точно вырастет. Соответственно, это опять отразится на цене", — сказал Косянчук.

Что касается автогаза, то эксперты соглашаются: пока не станет теплее, спрос на автогаз будет оставаться низким, а цена – стабильной. Хотя газ подорожал существенно, 1 января литр стоил 24,94 грн, а сейчас уже 28,14 грн. В ситуации, когда литр сжиженного газа стоит более 60% от стоимости бензина, он становится нерентабельным. На некоторых АЗС цены на газ уже превысили этот порог.

В общем, украинцам стоит быть готовыми к тому, что за бензин и дизельное топливо придется платить больше. В первую очередь все будет зависеть от курса гривны по отношению к евро и доллару. Также на ситуацию может повлиять угроза нового военного вторжения РФ.

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 29,25 гривны за литр, для дизельного топлива — 26,84 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 1,33 грн/литр – для бензина и на 1,68 грн/литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 34,25 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 33,84 грн/л.