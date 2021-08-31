Эксперты рассказали, что будет с ценами на автогаз в ближайшее время

Эксперты рассказали, что будет с ценами на автогаз в ближайшее время

Заправиться голубым топливом может стать дешевле.

Как известно, стоимость автогаза последнее время растет все больше. Так средняя цена голубого топлива в Украине выросла до 18 грн/л и обновила рекорд последних четырех лет.

Впрочем, по прогнозам экспертов, заправиться этим видом топлива в ближайшее время может стать дешевле, передает UBR.

Отмечается, что уже этой осенью цена может резко обвалиться. Так, в сентябре стоимость автогаза может упасть примерно до 55% от стоимости бензина А-95 (до 16,3 грн/л). Если удешевления не будет, то украинцы могут просто перестать покупать автогаз, так что вероятно, что снижение цен произойдет "силовым путем".

"За последние 2-3 года в Украине потребление автогаза превысило показатели по бензину. Финансовые возможности наших потребителей низкие", — заявил эксперт по вопросам рынка топлива Леонид Косянчук.

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По словам специалиста, если в европейских странах граждане тратят на бензин 2-6% от зарплаты, то в Украине — 60%. Аналогичного мнения придерживается эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. По его словам, автомобильный газ должен упасть в цене из-за удешевления нефти.

Специалист прогнозирует, что стоимость может уменьшиться на 1 гривну, однако если не изменится ситуация на рынке нефти.

"Но в основном автомобилисты в Украине используют дизель — 60% из них. Для сравнения, автогаз и бензин используют по 20% соответственно", — отметил Корольчук.

Ранее рассказывалось о том, что украинским АЗС установили новую предельную стоимость на бензин и дизельное топливо, от которой они могут устанавливать свою наценку.

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