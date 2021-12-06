Эксперты рассказали, что будет со стоимостью подержанных автомобилей на украинском рынке в 2022 году

Эксперты рассказали, что будет со стоимостью подержанных автомобилей на украинском рынке в 2022 году

К концу 2021-го их цена уже выросла на 5-10%.

Специалисты рассказали, чего ожидать украинским автомобилистам от стоимости машин с пробегом в 2022 году.

Об этом эксперты рассказали в комментариях UBR.

В результате нехватки микрочипов, используемых в автомобилях, на мировом рынке возник дефицит новых машин. Он не отразился на ценах уже заказанных авто в автосалонах, но усилил спрос на вторичном рынке Европы и США.

Как следствие, этот тренд, хоть с опозданием, но все же пришел в Украину – начиная с сентября, подержанные автомобили уже выросли в цене на 5-10%. По мнению специалистов, подобная тенденция может продолжиться и в 2022 году.

Так, по прогнозам директора информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олега Омельницкого, рост цен на подержанные иномарки продолжится как минимум до весны 2022 года. В то же время, подорожание будет идти теми же темпами в 5-10%, что и в 2021-м.

Основатель компании Car4you Владимир Валуйский также напоминает о весенней активизации авторынка, что в условиях нехватки машин означает очередную волну роста цен. В свою очередь, руководитель проекта "Авто24" Сергей Матусяк отметил, что подорожание транспорта с пробегом будет продолжаться до тех пор, пока не удастся наладить поставки новых авто. А это, по его словам, будет продолжаться около года.

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