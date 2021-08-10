Эксперты рассказали водителям, чего ждать с ценами на автогаз в ближайшее время

С каждым днем голубое топливо устанавливает новые рекорды.

Автомобилистам рассказали, чего ожидать со стоимостью автогаза в ближайшее время.

Соответствующие прогнозы экспертов были сделаны во время пресс-конференции в эфире GolosTV UA.

Так, по словам заместителя директора Научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева цены на сжиженный газ (СУГ) будут бить рекорды каждый год. Причиной этого является постоянная инфляция в Украине, передает UBR.

При этом он не считает нынешний рост стоимости на рынке топлива рекордным. Поскольку соотношение цен автогаза и бензина на сегодня составляет 55%, ранее этот показатель достигал 65%. По мнению Рябцева, "все эти рекорды формируются в медиапространстве".

В то же время экс-президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук считает, что автогаз может подорожать еще на 1 грн за литр до конца августа. Поскольку, по его данным, на оптовом рынке цены выросли на 2,5 грн, а на розничном — на 1,5 грн.

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Косянчук также считает, что в Украине может упасть спрос на СУГ, если его цена будет близка к стоимости бензина. В этом случае он перестанет быть альтернативным топливом.

"Если неделю-две потребитель перестанет покупать газ, то его будет проще продать по себестоимости или ниже себестоимости, чем хранить. Особенно в нынешних температурных режимах в Украине", — говорит эксперт.

Он добавил, что трагедии в сегодняшнем росте цен на автогаз нет, поскольку "всегда есть альтернатива".

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