Эксплуатировать электромобиль в Украине значительно удобнее, чем в некоторых европейских странах - исследование

Спрос в этом сегменте постоянно растет.

Как выяснилось, эксплуатировать электромобиль в Украине достаточно удобно.

Так, эксперт рынка электромобилей Марина Китина обнародовала статистику по количеству зарядных станций и портов в Украине, собранную по собственной методике.

По ее словам, по состоянию на 1 ноября 2021 года в Украине работает 3 244 зарядных станций для электромобилей. Учитывая, что у них по несколько портов для зарядки, общее количество разъемов на них (точек зарядки, коннекторов) составляет 7757 единиц.

Из них "медленных" AC ≤22кВт (Type 1, Type 2, J 1772) – 5 920 единиц, или 76%;

"быстрых" DC ≥22 кВт (CCS 1, CCS 2, CHAdeMO, GB\T) – 1 837 единиц, или 24%.

"Если посчитать отношение количества электромобилей в Украине (31 187 единиц) к количеству точек зарядки (7 677), то получится коэффициент 4. Это очень достойный показатель, на уровне лучших европейских показателей, – уверена Марина Китина. – Например, аналогичный показатель у Нидерландах и значительно лучше показателя Польши (7)", — отметила Китина.

Можно быть уверенным, что количество зарядных станций в ближайшее время будет увеличиваться, ведь спрос в этом сегменте с каждым днем растет.

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