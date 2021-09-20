Электрическая "Волга", уникальная "Таврия" и пиротехнический автобус: какие авто показали на фестивале OldCarLand в Киеве

Электрическая "Волга", уникальная "Таврия" и пиротехнический автобус: какие авто показали на фестивале OldCarLand в Киеве

Также на мероприятии представили Opel, который 70 простоял в сарае.

В Киеве состоялся технический фестиваль OldCarLand, на котором показали более сотни автомобилей.

Тема мероприятия была — "Сделано в Украине", поэтому на фестивале показали много отечественных машин. Хотя тоже было много уникальных иностранных авто. Об этом сообщается на странице OldCarLand в Facebook.

OldCarLand

На главной экспозиции были ЗАЗ-965, ЗАЗ-1102 "Таврия", ЛуАЗы, уникальный автобус "Чернигов", олимпийский ЛАЗ и КрАЗ-255Б.

OldCarLand

"Таврия", представленная на фестивале, является очень редкой моделью. Она выпущена в 1995 году и сделана в кузове ландо. Авто имеет съемную пластиковую крышу над передними креслами и складываемый мягкий верх — над задними.

Также этот ЗАЗ-1102 оснащен инжекторным двигателем. Автомобиль создали в Научно-технологическом центре ЗАЗ-Автотехника. Было построено только три таких машины, из которых остались только две.

OldCarLand

Среди ЗАЗов была еще и модель в кузове багги. Этот "Запорожец" не имеет дверей и крыши. Ему подняли дверные проемы, установили дополнительное светодиодное освещение, защитный каркас и вышивку "ZAZ" на подголовниках.

OldCarLand

Редкая амфибия ЛуАЗ-967 ТПК, созданная для армии. Она способна ездить на суше со скоростью 75 км/ч и развивать 3 км/ч на воде. В салоне водитель сидит в центре, чтобы по бокам можно было разместить две ноши с больными. На OldCarLand показали один из немногих экземпляров, которые еще на ходу.

OldCarLand

Автобус АСЧ-03 "Чернигов", который работал на столичной киностудии имени А. Довженко. Он перевозил пиротехнические средства и оружие, которые использовались в съемках кино. В свое время это была массовая и популярная модель — ежегодно изготавливали 1200 экземпляров.

OldCarLand

Также на фестивале показали электрическую ГАЗ-21 "Волга" из Харькова. Над автомобилем работали в течение трех лет. Ему заменили электрическую схему, салон и установили диодное освещения.

Машину оснастили асинхронным промышленным двигателем, который разгоняет автомобиль до 88 км/ч. Аккумуляторы от Nissan Leaf разместили в багажнике и под капотом автомобиля. Они обеспечивают 50 км запаса хода.

Также для "Волги" разработали специальное приложение, в котором можно следить за температурой двигателя, аккумулятора, контролера и уровнем заряда батареи. Если показатели малы, программа будет сигнализировать об этом.

OldCarLand

СМЗ С-ЗА — один из самых известных советских автомобилей. Он стал популярным благодаря роли в фильме "Операция Ы или Новые приключения Шурика". На нем ездил герой Евгения Моргунова, поэтому авто получило прозвище "Моргуновка".

OldCarLand

Среди автомобилей от иностранных производителей был Opel P4 1935, который 70 лет находился в сарае частного дома под Киевом. Эту "капсулу времени" нашли несколько месяцев назад.

В Украину автомобиль приехал из России в 50-х годах, и у него даже остались первые послевоенные советские номерные знаки с желтым фоном. В P4 сохранился салон, детали ходовой, салон, патрубки охлаждающей системы и документы.

На одометре Opel показывает всего 32 484 км. Под капотом у него установлен четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1 литр и мощностью 23 л.с., который идет в паре с четырехступенчатой коробкой передач.

OldCarLand

Интересная судьба была и у этого Mercedes-Benz 300B Cabriolet D или Mercedes Adenauer. Три года назад он был в ужасном состоянии и весь в ржавчине, но затем его реставрировали.

Модель редкая, поэтому запчасти для нее пришлось искать довольно долго. Чтобы не повредить автомобиль, его транспортируют на крытых автовозах.

OldCarLand

Реплика культового Porsche 911, построенного в 1984 году для ралли "Париж-Дакар", в котором он победил. Это специальная версия модели с большим клиренсом и внедорожными шинами.

Ранее сообщалось, что на выставке Plug-In Ukraine представили ряд электрических и гибридных автомобилей от мировых производителей.

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