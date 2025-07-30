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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Если полиция остановила авто: зачем и как писать объяснение

Письменное объяснение может отменить штраф от полиции. Отсутствие этого документа часто играет против водителя.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Патрульная полиция Украины

Патрульная полиция Украины / © Shutterstock

Если полиция остановила автомобиль, водитель имеет право не только слушать, но и активно защищать свои интересы. Один из важнейших инструментов защиты — письменное объяснение, которое предусмотрено статьей 268 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Об этом пишет Uamotors.

Письменное объяснение — не формальность, а возможность изложить свою точку зрения, объяснить обстоятельства происшествия или выразить несогласие с действиями инспектора.

Объяснение становится частью дела и учитывается судом. Его отсутствие часто играет против водителя, ведь тогда рассмотрение основывается исключительно на данных полиции. Поэтому стоит коротко, четко и без эмоций подать свою версию событий, избегая фраз, которые могут трактоваться как признание вины, например: «вину признаю» или «раскаиваюсь».

Если полицейский препятствует подаче письменного объяснения, это следует фиксировать: записать видео, найти свидетелей или сделать заявление на камеру. Такое нарушение является основанием для обжалования действий полиции и даже отмены постановления.

Знание своих прав и умение их отстаивать — самый надежный способ обезопасить себя в подобных ситуациях.

К слову в Украине полиция нередко останавливает водителей «для проверки документов». Но не все знают, что такие действия патрульных незаконны, если на то нет четко определенной причины.

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