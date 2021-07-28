"Евробляхерам" рассказали важную деталь относительно оплаты одного из штрафов

Избежать привлечения к административной ответственности не удастся.

Эксперты рассказали, кто должен уплатить штраф за нарушение ПДД с камер автоматической фиксации, если автомобиль не растаможен и не зарегистрирован на территории Украины.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Адвокат Права".

Так, существует миф, что привлечь к административной ответственности водителя на "евробляхе" невозможно. Причиной является то, что автомобиль официально не зарегистрирован. Однако, в Украине позаботились и за эту категорию правонарушителей.

За нарушение ПДД на авто зарегистрированных за пределами территории Украины, административную ответственность несет человек, который ввез этот автомобиль на территорию Украины. В то же время есть проблема — чаще всего ввозят такие автомобили в Украине граждане соседних государств. Поэтому взыскать штраф с них довольно проблематично.

Если же в Едином государственном реестре транспортных средств имеются сведения о надлежащем пользователе этого авто, то ответственность за нарушение ПДД будет нести именно он. В этом случае, основным доказательством того, что автомобилем управляет именно уполномоченное лицо, а не владелец, служит разборчивая фотография автомобиля и лицо водителя, который управлял транспортным средством в момент совершения правонарушения.

В случае же, если транспортное средство зарегистрировано за юридическим лицом, то административную ответственность понесет руководитель этого юридического лица.

Ранее рассказывалось о том, что владельцев "евроблях" подставляют под серьезные штрафы.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку