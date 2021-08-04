"Евробляхи" начали конфисковывать прямо на таможенных постах: что известно

Подобную машину нужно тщательно "пробить" по всем возможным базами.

Автомобили на европейской регистрации начали конфисковывать прямо на таможенных постах.

О такой ситуации водителей предупредил юрист организации "АвтоЕвроСила" Иван Казачук.

"Часто получаем звонки о том, что у людей забирают машины. Это связано с тем, что автомобили находятся в режиме временного ввоза и" верблюды "(те, кто завез такие авто) имеют штрафы на 170 тысяч грн или постановления о конфискации транспортного средства. Неопытные таможенные брокеры перед заездом в зону таможенного контроля не проверяют такие авто на предмет наличия таких штрафов", — подчеркнул Козачук.

Перед тем как загонять авто в зону таможенного контроля, обязательно нужно проверить авто по всем возможным (таможенным, полицейским, судебным, международным пр.) базам. Нужно знать, кто и когда завозил авто, через какой пункт — последнее тоже важно, поскольку авто с РФ сейчас не растаможивают.

Напоследок юрист отметил, что брокер, который проводит таможенное оформление, не только может подвести клиента под штраф, но и сам может на него нарваться.

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможкой в течение 270 дней.

Ранее рассказывалось о том, что владельцев "евроблях" подставляют на серьезные штрафы.

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