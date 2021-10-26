"Евробляхи" начали вывозить из Украины на продажу в ЕС: почему и каких авто это касается

"Евробляхи" начали вывозить из Украины на продажу в ЕС: почему и каких авто это касается

Льготное растаможивание подобных машин завершается 11 ноября.

Из Украины на продажу в Европу начали вывозить некоторые автомобили на европейской регистрации.

Об этом сообщает "АвтоЕвроСила".

Отмечается, что речь идет о гибридных машинах, которые переправляются в Литву для дальнейшей продажи. Так, подобные авто нельзя растаможить по льготным условиям, действующим в Украине до середины ноября 2021 года. В то же время растаможка по полной стоимости экономически нецелесообразна. Поэтому тысячи автовладельцев попали в "замкнутый круг".

Если оставить гибридную "евробляху" в Украине, владельца оштрафуют на 170 тысяч грн или конфискуют транспорт по истечении льготного периода. Поэтому брокеры готовятся к массовому вывозу проблемных авто, которые к тому же не имеют ни европейской страховки, ни действующего техосмотра.

"Ситуация усложняется "капризами" таможенников на границе, которые не хотят выпускать автомобили с уплатой штрафа 8 500 грн, а сразу составляют протокол на 170 тысяч грн и задерживают авто", — говорится в сообщении.

Услуги брокеров по вывозу таких автомобилей для продажи в ЕС стоят тысячу долларов. По этой цене они гарантируют защиту владельца от 170 тысяч грн штрафа (при уплате 8 500 грн на таможне) и продажу гибрида в Литве по максимально возможной цене.

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможкой в течение 270 дней.

Добавим, что льготное растаможивание автомобилей на европейской регистрации завершается 11 ноября.

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