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- Украина
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Где в Украине запрещено мыть авто и какие штрафы грозят
Неправильный выбор места для мойки авто может стоить до 1700 грн: юридические эксперты объясняют, где это запрещено в Украине.
Многие украинские водители даже не подозревают, что выбор места для мойки авто может стоить немалых денег. За нарушение правил благоустройства или экологических норм предусмотрены штрафы — и суммы могут достигать 1700 грн.
Об этом информирует SUV News со ссылкой на юридических экспертов.
Юристы отмечают: мытье машины в неположенных местах в пределах населенных пунктов является административным правонарушением. В соответствии со статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП):
физическим лицам грозит штраф в размере от 340 до 1360 грн,
предпринимателям — штраф в размере от 850 до 1700 грн.
Впрочем, запрет касается не только городских территорий. За пределами городов также есть немало локаций, где мыть автотранспорт нельзя категорически. Прежде всего это — природоохранные территории: заповедники, национальные и региональные парки, памятники природы, ботанические сады, зоологические парки, а также объекты садово-паркового искусства.
В этих случаях применяется статья 91 КУоАП. Она предусматривает штраф от 153 до 408 грн с возможностью конфискации средств и инструментов, которые использовались для мытья авто.
Причины запретов понятны: химикаты и горюче-смазочные материалы, смываемые во время мытья кузова, наносят вред природе, почвам и водоемам.
И хотя в отдельных случаях суды могут проявлять снисхождение и отменять взыскание из-за малозначительности нарушения, юристы не советуют полагаться на удачу.
«Экономия на услугах автомоек может обернуться не только штрафом, но и нанесением вреда окружающей среде. Лучше потратить дополнительные средства на профессиональную мойку, чем рисковать своим бюджетом и природой Украины», — говорят эксперты.
К слову, ранее полиция опровергла слухи о якобы новых штрафах для водителей авто за отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки.
Заметим, юристы предупредили украинских водителей о штрафах за употребление алкоголя в припаркованном авто. Ведь закон предусматривает наказание не только за управление машиной в состоянии опьянения.