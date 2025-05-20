Где в Украине запрещено мыть авто и какие штрафы грозят

Мытье авто / © Pixabay

Реклама

Многие украинские водители даже не подозревают, что выбор места для мойки авто может стоить немалых денег. За нарушение правил благоустройства или экологических норм предусмотрены штрафы — и суммы могут достигать 1700 грн.

Об этом информирует SUV News со ссылкой на юридических экспертов.

Юристы отмечают: мытье машины в неположенных местах в пределах населенных пунктов является административным правонарушением. В соответствии со статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП):

Реклама

физическим лицам грозит штраф в размере от 340 до 1360 грн,

предпринимателям — штраф в размере от 850 до 1700 грн.

Впрочем, запрет касается не только городских территорий. За пределами городов также есть немало локаций, где мыть автотранспорт нельзя категорически. Прежде всего это — природоохранные территории: заповедники, национальные и региональные парки, памятники природы, ботанические сады, зоологические парки, а также объекты садово-паркового искусства.

В этих случаях применяется статья 91 КУоАП. Она предусматривает штраф от 153 до 408 грн с возможностью конфискации средств и инструментов, которые использовались для мытья авто.

Причины запретов понятны: химикаты и горюче-смазочные материалы, смываемые во время мытья кузова, наносят вред природе, почвам и водоемам.

И хотя в отдельных случаях суды могут проявлять снисхождение и отменять взыскание из-за малозначительности нарушения, юристы не советуют полагаться на удачу.

Реклама

«Экономия на услугах автомоек может обернуться не только штрафом, но и нанесением вреда окружающей среде. Лучше потратить дополнительные средства на профессиональную мойку, чем рисковать своим бюджетом и природой Украины», — говорят эксперты.

К слову, ранее полиция опровергла слухи о якобы новых штрафах для водителей авто за отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки.

Заметим, юристы предупредили украинских водителей о штрафах за употребление алкоголя в припаркованном авто. Ведь закон предусматривает наказание не только за управление машиной в состоянии опьянения.