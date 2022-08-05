Главный сервисный центр МВД возобновил для автомобилистов еще одну электронную услугу

В Украине водители снова могут узнать, сколько будет стоить перерегистрация транспортного средства.

Главный сервисный центр МВД Украины обновил сервис "Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортного средства". Он поможет по крайней мере не переживать за средства во время регистрации авто.

Об этом говорится на официальной Facebook-странице ГСЦ МВД.

Перед тем, как обратиться в сервисный центр МВД для регистрации или перерегистрации автомобиля, необходимо узнать стоимость услуги. Такую возможность дает онлайн-калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортного средства. Как видим, он снова начал действовать после начала военных действий.

Благодаря новому сервису, вы не только узнаете, сколько обойдется регистрационная услуга сервисного центра МВД для любого типа транспортного средства, но и о том, какие именно налоги и сборы и в каком размере уплачиваются в каждом конкретном случае.

Для того чтобы воспользоваться онлайн-калькулятором, нужно ввести некоторые данные: тип и происхождение автомобиля, потребность в номерных знаках, а также необходимость выбора символов (в этом случае нужно платить дополнительно). Стоимость сбора в пенсионный фонд, также уплачиваемый при первой регистрации транспортного сбора, этот калькулятор не исчисляется.

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