Главный сервисный центр МВД возобновил для водителей важный онлайн-сервис

Как известно, с началом полномасштабной войны РФ против Украины многие государственные онлайн-сервисы были отключены из соображений безопасности. Задело это и сервисные центры МВД, которые заморозили целый перечень предоставляемых населению услуг.

Впрочем, в МВД постепенно начали возобновлять работу сервисов. Так, по информации Главного сервисного центра МВД в Facebook, гражданам страны снова доступна услуга выбора автомобильных номерных знаков онлайн. В открытом доступе к вашим услугам платные и бесплатные номера.

По словам заместителя министра внутренних дел Украины Богдана Драпятого, для выбора и оформления номерных знаков никаких посредников не требуется. Если представители сервисного центра МВД или посторонние побуждают вас к предоставлению им "поощрения" за желаемый номерной знак — сообщайте правоохранительным органам.

Как найти номер своей мечты? Есть два алгоритма поиска:

наличие в области;

числовая комбинация.

Выбрав первый критерий, можно просмотреть свободные номера, которые находятся в сервисных центрах МВД и ЦНАПах в конкретном регионе. В то же время получить информацию о стоимости знака и месте его нахождения.

Второй критерий позволяет самостоятельно указать желаемую комбинацию цифр. Проверка осуществляется среди всех сервисных центров МВД и ЦНАП, а результат (о наличии номера) появляется на экране. Важно, что цена платных номерных знаков указана на сайте без учета налога на добавленную стоимость 20% и стоимость спецпродукции.

Список актуальных номеров автоматически обновляется в режиме реального времени. Пока в функционале нет бронирования. Поэтому, прежде чем отправиться регистрировать авто, лучше выбрать сразу несколько вариантов номерных знаков. Так вы точно будете уверены, что желаемая комбинация достанется точно вам.

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