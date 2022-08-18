Категория
Авто
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Главный сервисный центр МВД возобновил для водителей важный онлайн-сервис

Дата публикации
Просмотры
901
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Главный сервисный центр МВД возобновил для водителей важный онлайн-сервис

Фото: hsc.gov.ua

Сервисные центры МВД возобновили для автомобилистов онлайн-сервис относительно наличия номерных знаков на машину.

Как известно, с началом полномасштабной войны РФ против Украины многие государственные онлайн-сервисы были отключены из соображений безопасности. Задело это и сервисные центры МВД, которые заморозили целый перечень предоставляемых населению услуг.

Впрочем, в МВД постепенно начали возобновлять работу сервисов. Так, по информации Главного сервисного центра МВД в Facebook, гражданам страны снова доступна услуга выбора автомобильных номерных знаков онлайн. В открытом доступе к вашим услугам платные и бесплатные номера.

По словам заместителя министра внутренних дел Украины Богдана Драпятого, для выбора и оформления номерных знаков никаких посредников не требуется. Если представители сервисного центра МВД или посторонние побуждают вас к предоставлению им "поощрения" за желаемый номерной знак — сообщайте правоохранительным органам.

Как найти номер своей мечты? Есть два алгоритма поиска:

  • наличие в области;
  • числовая комбинация.

Выбрав первый критерий, можно просмотреть свободные номера, которые находятся в сервисных центрах МВД и ЦНАПах в конкретном регионе. В то же время получить информацию о стоимости знака и месте его нахождения.

Второй критерий позволяет самостоятельно указать желаемую комбинацию цифр. Проверка осуществляется среди всех сервисных центров МВД и ЦНАП, а результат (о наличии номера) появляется на экране. Важно, что цена платных номерных знаков указана на сайте без учета налога на добавленную стоимость 20% и стоимость спецпродукции.

Список актуальных номеров автоматически обновляется в режиме реального времени. Пока в функционале нет бронирования. Поэтому, прежде чем отправиться регистрировать авто, лучше выбрать сразу несколько вариантов номерных знаков. Так вы точно будете уверены, что желаемая комбинация достанется точно вам.

Читайте также:

Главный сервисный центр МВД возобновил для автомобилистов еще одну электронную услугу

В электронном кабинете водителя возобновили некоторые онлайн-услуги

Как восстановить утраченные, поврежденные или угнанные номерные знаки на автомобиль

Похожие темы:

Следующая публикация