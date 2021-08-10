Главный сервисный центр МВД запустил новые онлайн-сервисы

ГСЦ продолжает свою диджитализацию.
В Украине Главный сервисный центр Министерства внутренних дел запустил в интернете в три новых сервиса.
Об этом сообщили на сайте ГСЦ МВД.
Теперь украинцы смогут пользоваться калькулятором от МВД, в котором можно рассчитать ориентировочную стоимость услуги по регистрации (перерегистрации) транспортного средства. Также в сервисе можно будет узнать о том, какие именно налоги и сборы и в каком размере уплачиваются в каждом конкретном случае.
Калькулятор доступен в инфобоксах в сервисных центрах МВД, а также на официальном сайте ГСЦ МВД в разделе «Информационные сервисы и проверка документов».
Также в интернете теперь доступен сервис проверки наличия номерных знаков на сайте ГСЦ МВД, которым раньше можно было воспользоваться в инфобоксах. С его помощью можно будет узнать, к какому именно сервисному центру МВД необходимо записаться, чтобы закрепить за авто номерной знак.
Ранее такую онлайн-проверку можно было осуществить только для номеров с комбинацией цифр, отнесенной к категории «платных», но сейчас такая комбинация может быть любой.
Кроме того, ведомство запустило сервис «QR-code информации о территориальном сервисном центре МВД». Сейчас он доступен только в одном территориальном СЦ, но впоследствии такие QR-code будут размещены во всех ТСЦ, а также на талонам электронной очереди, что формируются через функционал «Запись в электронной очередь» на сайте ГСЦ МВД.
QR-код содержит следующую информацию о территориальном сервисном центре МВД: адрес расположения с геолокацией, номер телефона, график работы, перечень документов, необходимых для получения услуг, реквизиты для оплаты, а также полезные ссылки на все внедренные онлайн-сервисы.
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