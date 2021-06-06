Год работы системы автофиксации нарушений ПДД: в МВД подвели итоги и рассказали, чего ожидать водителям

Общее количество смертей на дорогах уменьшилось на 17%.

1 июня исполнился год работы системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

По этому случаю, МВД провел специальный брифинг, на котором подвел итоги работы в этом направлении и рассказал о планах на будущее, говорится на официальном сайте ведомства.

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Так, по словам заместителя МВД Антона Геращенко, на сегодня установлены 130 камер видеонаблюдения. Всего на этот год было закуплено 220 единиц. Он отметил, что до конца года будут докуплены еще камеры и общее количество вырастет до 400 стационарных камер. По общему плану, до 2024-го года по стране должен появиться 1 500 камер в тех местах, где сохраняется аварийная опасность.

Кроме того, Геращенко отметил, что МВД совместно с Мининфраструктуры начало проект закупки оборудования, которое будет фиксировать скорость автомобилей в движении.

"Сейчас тестируются 4 машины, на которые установлены радары, позволяющие фиксировать скорость встречной машины и авто, которое обгоняет. До 2024-го года предлагается ввести 550 камер, которые фиксируют нарушения скоростного режима в движении. Также сейчас по Украине работают 117 устройств TruCAM. Однако, мы планируем отходить от такой модели и переходить на автоматическую фиксацию нарушения ПДД ", — рассказал он.

МВД

Также, по словам Геращенко, планируется, что водители, которые будут помогать полиции фиксировать нарушения, будут получать 10% от суммы штрафа, который заплатит нарушитель.

На брифинге выступил и первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, который отметил, что за год работы системы автоматической фиксации было составлено 1 738 119 постановлений.

"Из этого количества — 1 479 726 было выполнено, то есть штрафы были оплачены на общую сумму — 259 598 532 гривен. 85% оплаченных постановлений — это высокий показатель даже для европейских стран. А еще это высокий уровень оплаты и ответственности со стороны правонарушителей. Почти 90% всех штрафов оплачивается в первые 10 дней ", — пояснил Билошицкий.

МВД

По словам Билошицкого по сравнению с прошлым годом количество аварий со смертельным исходом уменьшилось на 17% и на 14% уменьшилось количество ДТП с травмированными. То есть, погибло на 133 человек меньше и травмировались на 1010 человек меньше.

Сейчас штрафы в Украине за превышение скорости таковы:

превышение лимита более чем на 20 км/ч — 340 гривен;

превышение на 50 км/ч и более — 3,4 тысячи гривен;

превышение скорости, что привело к созданию аварийной ситуации — 850 гривен (с возможностью лишения прав).

Если вы согласны с нарушением, то лучше заплатить оперативно — в случае платы в десятидневный срок с даты выписанной постановления предусмотрена скидка 50%.

Установленный срок оплаты штрафа — 30 дней после вступления в силу настоящего Постановления в силу. Жалобу на постановление можно подать в течение 10 дней в вышестоящий орган или суд.

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