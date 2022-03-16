Горючее в Украине вскоре должно стать дешевле: правительство внесло соответствующий законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект и теперь ожидаем существенного снижения цен на топливо.

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий отмену акцизного налога на горючее и значительно уменьшающий ставку налога на добавленную стоимость с 20% до 7%. Верховная Рада уже поддержала этот закон.

Это означает, что вскоре цены на бензин, дизель и сжиженный газ должны существенно уменьшиться. Об этом на своей Facebook-странице сообщила вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

Так, документ отменяет акциз на горючее и снижает ставку НДС с 20% до 7%, что "существенно уменьшает размер налогов, ранее составлявших более половины цены".

Также следует отметить, что правительство изменило формулу, по которой считается максимальная цена горючего на заправках. Теперь в ней увеличили цену логистики и доплату к котировкам в Северо-Западной Европе, что позволит включать в расчет дополнительные расходы, возникшие после переориентации поставок из Беларуси и РФ на западную границу Украины.

Теперь сетям будет выгоднее завозить в Украину большее количество горючего, и это должно уничтожить дефицит и возобновить работу крупных сетевых заправок.

Наценка компаний никуда не исчезнет, но и не возрастет и останется на уровне, принятом еще до войны: 4,55 грн на литр бензина и 5 грн на литр дизеля.