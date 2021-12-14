Госпогранслужба получила от киевских таможенников бронетранспортер, незаконно ввезенный в Украину

Транспортное средство хранилось в течение последних трех лет.

Киевская таможня передала Госпогранслужбе бронетранспортер марки Turkar 2016 года выпуска.

Об этом сообщается на официальной Facebook-странице ведомства.

Отмечается, что это транспортное средство было ввезено в Украину в 2016 году и из-за отсутствия у владельца разрешительных документов сразу не было оформлено. Впоследствии его заявили в режим таможенного склада, где он хранился в течение трех лет.

Facebook/Киевская таможня Гостаможслужбы

Однако срок хранения, определенный Таможенным кодексом Украины, подошел к концу, а владелец этого транспортного средства так и не обратился в Киевскую таможню для его таможенного оформления. После этого командно-штабная машина была передана в доход государства и до сих пор хранилась под таможенным контролем на складе Киевской таможни.

А теперь, согласно распоряжению Кабинета Министров Украины, таможня передала БТР в сферу управления Администрации Государственной пограничной службы Украины.

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