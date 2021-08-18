Грозит безумный штраф: "евробляхерам" напомнили о важном нюансе относительно превышения срока временного ввоза авто

Также существует вероятность конфискации транспортного средства.

Владельцам автомобилей на европейской регистрации напомнили о важном нюансе относительно превышения срока временного ввоза машины.

Об этом говорится в Дорожном адвокатое

Так, если авто на европейской регистрации не находилось на территории Украины по состоянию на 31.12.2020, то штрафные санкции к такому ТС не могут быть применены. Как известно, за превышение срока временного ввоза или транзита авто на еврономерах предусмотрены штрафы до 170 тысяч грн. или конфискация ТС (ст.470 и ст.481 Таможенного кодекса).

Документом освобождаются от штрафов только те транспортные средства, которые находились по состоянию на 31 декабря 2020 на территории Украины в таможенном режиме временного ввоза или транзита.

Если же транспортное средство не находилось на территории Украины по состоянию на 31.12.2020, то его владельца могут оштрафовать на сумму в размере до 170 тысяч грн. Также правоохранители могут конфисковать такие транспортные средства.

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Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможкой в течение 270 дней.

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