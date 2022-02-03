И это не предел: аналитики прогнозируют, что скоро стоимость бензина в Украине достигнет 40 грн/литр

И это не предел: аналитики прогнозируют, что скоро стоимость бензина в Украине достигнет 40 грн/литр

Водителям нужно готовиться к повышению цен на горючее.

Что ни день, то на 50 копеек больше. Горючее в Украине дорожает безумными темпами. И сейчас дешевле тридцатки вы не купите даже дизтоплива. Впрочем, представьте, что скоро к этой минимальной цене на литр бензина вам придется доложить еще десятку.

Что происходит с ценами на горючее, узнавали в эфире программы " ДжеДаи " на телеканале 2+2.

Цифры на стелах украинских АЗС уже несколько недель, как улетели в космос и возвращаться не хотят. С такими ценами на горючее – лучше ходить пешком, а не думать о поездках на авто.

За последние дни топливо довольно ощутимо подорожало. Если вам нужно каждый день ездить по тысяче километров, то от шока нужно будет долго отходить. Раньше, до повышения цен, можно было заправить машину на 2000 грн, но сейчас за тот же объем придется выложить почти 3000 грн.

Шокируют ценники на АЗС даже некоторых иностранцев. Раньше в Украине заправляться им было выгоднее, чем на родине. Теперь – далеко не всем. Иностранные водители рассказывают, что у них горючее стоят почти так же, как и у нас. Так что теперь за дешевым бензином в Украину нет смысла ехать.

И это еще далеко не конец – разочаровывают эксперты. Из-за курсовых колебаний: гривна-доллар и мировые цены на нефть – в феврале цены на бензин, дизель и автомобильный газ еще возрастут. В следующую декаду февраля действительно будет подорожание. На заправках и бензин и дизельное топливо подорожают минимум на полторы гривны – это факт.

Поэтому советуем заправить свой автомобиль под завязку и проложить свой маршрут таким образом, чтобы не тратить лишнюю драгоценную жидкость.

Аналитики прогнозируют цену за 95-й бензин в 40 грн и говорят, что это еще не предел

Напомним, Эксперт сделал прогноз, что будет с ценами на бензин, дизель и автогаз в Украине в ближайшее время.