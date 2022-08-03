Импорт подержанных авто: как будет развиваться ввоз машин с пробегом в Украину в августе

Эксперты рассказали, что будет с импортом подержанных автомобилей в последний месяц лета 2022 года.

Так, специалисты пришли к выводу, что объемы импорта подержанных авто в августе будут еще меньше.

Об этом говорится в Институте исследований авторынка.

В июльскую статистику попало много автомобилей, купленных украинцами еще во время действия нулевого растаможивания, но не успевших. Также сейчас "доплывают" автомобили из Америки, которые "зависли" в портах Европы. После того, как этот отложенный спрос будет удовлетворен, показатели будут еще хуже", — считает глава ИИА Станислав Бучацкий.

В частности, уменьшение количества импорта было замечено на практике в автобизнесе. В июле значительно вырос курс валют. Поскольку автомобили продают за границей за евро или доллары, пошлины и НДС пропорциональны стоимости авто в пересчете на гривны, а акциз начисляют в евро — растет и растаможка в национальной валюте.

"Это существенно снижает платежеспособность украинцев, ввоз авто из-за границы становится экономически невыгодным, как следствие — спрос на услуги существенно уменьшается. Работа бизнеса — это также уплата налогов, рабочие места, экономическая активность, которая сейчас очень важна. В такие сложные времена для каждого, следовало бы найти компромисс в сфере налогообложения, учитывая обстоятельства", — отметила директор компании West Auto Hub Юлия Рыковская.

Интересно, что в июле в интернет-продажах автотранспорта наблюдалось повышение активности как продавцов, так и покупателей. Каталоги предложений продолжали пополняться "свежепригнанными" автомобилями, которые после оформления и определенной подготовки попадали в продажу. В свою очередь потенциальные покупатели проявляют повышенный интерес уже фактически к остаткам из основной волны "свежепригнанных" авто. Также часть продавцов, которые боялись назначить определенную цену на свои машины во время действия "нулевого растаможивания", чтобы не удешевить, вернулись к продаже по "старым" ценам.

"Однако, в последующие месяцы, после довольно быстрого исчерпания запасов на рынке упомянутых "свежепригнанных" авто, подорожанием транспортировки машин из США и ростом курса валюты, скорее всего, придется наблюдать определенное снижение темпов торгов автомобилями, и не только в интернете, но и в целом ", — сказал аналитик Остап Новицкий.

Как известно, 21 июня Верховная Рада приняла законопроект №7418, предусматривающий возврат пошлины и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили — с 1 июля. 30 июня этот документ подписал президент Украины – Владимир Зеленский.

Таким образом, состоялся "откат" в систему растаможки, принятую еще предыдущим созывом Верховной Рады осенью 2018 года под давлением общественности — движения владельцев так называемых "евроблях".