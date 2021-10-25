Импорт подержанных автомобилей: из каких стран украинцы чаще всего завозят машины с пробегом

Импорт подержанных автомобилей: из каких стран украинцы чаще всего завозят машины с пробегом

Этот сегмент пользуется огромным спросом.

Как известно, в Украине рынок подержанных автомобилей является достаточно популярным.

В связи с этим, исследователи сервиса проверки авто CarVerical составили список стран, из которых украинцы чаще всего завозят машины с пробегом.

Отмечается, что это исследование базируется на информации только о тех импортные подержанные автомобили, которые были проверены через платформу carVertical в течение последних 2 лет.

Итак, пять стран, которые являются крупнейшими импортерами подержанных автомобилей в Украине, выглядят следующим образом:

США — 30,3%;

— Германия — 23,8%;

— Бельгия — 7,4%;

— Литва — 6,5%;

— Нидерланды — 6,3%.

Дело в том, что большинство американцев в случае, если машина получила повреждения в ДТП, отдают свои автомобили на аукционный паркинг, получая денежную компенсацию от страховой компании, после чего они покупают новые машины. Как правило, украинцы покупают американские подержанные автомобили из выгодную цену, причем это касается даже дорогих моделей.

Машины немецкого происхождения пользуются популярностью за счет качества, на которую положительно влияют следующие факторы:

состояние дорог;

уровень сервиса;

качественные и безопасные рабочие жидкости.

Согласно последним тенденциям, подержанные автомобили из Германии и США будут популярны среди украинцев в ближайшие годы благодаря высокому качеству и дешевизне соответственно.

Бельгийские подержанные автомобили популярны среди украинцев из-за своего хорошего состояния и качества. На 4-м и 5-м местах находятся Литва и Нидерланды соответственно. Подержанные автомобили из этих стран являются очень дешевыми. В Нидерландах есть даже открытый автомобильный аукцион, где цены в два раза ниже, чем в автосалоне. Подержанные машины из обеих стран также имеют высокое качество и быстро доставляются в Украину. В последнее время литовские подержанные машины стали дороже, поэтому Нидерланды вскоре займут 4-е место в этом рейтинге.

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