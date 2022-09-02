Импорт подержанных автомобилей в Украине обвалился в семь раз: какова ценовая структура по покупке машины с пробегом

Во время действия так называемого "нулевого растаможивания" было установлено сразу несколько рекордов в импорте подержанных автомобилей из-за рубежа. Основной из них — количество легковых автомобилей с пробегом, которые привезли украинцы. После отмены возможности ввоза автомобилей без уплаты таможенных платежей импорт существенно "просел".

Об этом информируют эксперты Института исследований авторынка.

Отмечается, что в августе прошли таможенное оформление около 18,8 тысяч новых и подержанных "легковиков". Из них было около 15 тысяч. Для сравнения, в июле 2022 года, в первый месяц после отмены нулевого растаможивания, общее количество импортируемых легковушек составило 13,6 тысяч. Подержанными из них были около половины. То есть общий прирост импорта между июнем и июлем-2022 составил 38%.

Так, по сравнению с показателями июня этого года, когда еще действовало нулевое растаможивание (более 100 тысяч ввезенных подержанных авто в месяц), это почти в 7 раз меньше. Если сравнивать с августом прошлого 2021 года, который оказался рекордным для украинского авторынка, это в 4 раза меньше.

Что касается ценовой структуры легковых автомобилей с пробегом, которые оформили в августе, то большинство авто (45%) стоило менее $6 тысяч. Таких машин импортировали около 8,5 тысяч штук. Машин стоимостью $6-10 тыс. оформили 3 990 шт., в ценовом диапазоне $10-30 тыс. оказались 4 527 шт., а автомобилей с ценником свыше $30+ тыс. насчитали всего 1 717 шт. В общем, покупательная способность украинцев остается стабильно низкой и в большинстве они нуждаются в машинах доступной ценовой категории.

Читайте также:

Какие подержанные автомобили чаще всего привозят украинцы из Польши: топ-15 моделей и сколько они стоят

В Украине увеличился импорт подержанных авто: названы топ-10 стран Европы, где украинцы покупают машины с пробегом

Британцы назвали самые ненадежные подержанные автомобили в возрасте до десяти лет