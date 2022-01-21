Импорт вырос на 45%: топ-30 легковых автомобилей с пробегом, которые ввозили украинцы в 2021 году

Этот сегмент показывает незаурядную популярность.
По итогам 2021 года украинцы приобрели 533,2 тысячи легковых автомобилей с пробегом из-за границы.
Об этом сообщает Институт исследований авторынка.
Отмечается, что по сравнению с 2020 годом импорт подержанных авто вырос на рекордные 45%. На такую динамику оказал существенное влияние льготный период легализации так называемых "евроблях", которых с мая по ноября оформили более 86 тысяч. То есть, "чистый" показатель импорта — это 447 тысяч подержанных легковушек. Что, однако, тоже немало, потому что на 22% больше результата 2020 года.
Так, эксперты выделяют основные причины такого роста импорта подержанных авто:
- созданы условия для официального импорта подержанного транспорта из-за границы. Возможность легально ввозить транспортные средства, соблюдая законодательство, способствует детенизации рынка и развитию целого сегмента бизнеса — импорту и продаже подержанных автомобилей. До недавнего времени такая возможность была под запретом, что сдерживало продажи и способствовало разнообразным схемам, в том числе ввозу так называемых "евроблях";
- существующий в Украине дефицит автомобилей способствует стабильному росту продаж. По расчетам экспертов Института исследований авторынка, для того чтобы в Украине достичь европейского уровня автомобилизация в 600 автомобилей на тысячу человек населения, украинский автопарк нужно удвоить. При сохранении темпов роста количества автомобилей в Украине, для этого понадобится не менее 20 лет;
- повышенный спрос на автомобили "доступного" сегмента. 60% продаж машин в Украине – автомобили стоимостью до $10 тысяч. Предложения на внутреннем рынке недостаточно, чтобы удовлетворить потребность украинцев. Потому машины с пробегом привозят из-за границы;
- восстановление украинской экономики способствует росту продаж автомобилей. Во-первых, у украинцев стало больше денег. Во-вторых, определяющим фактором при покупке авто является уверенность в завтрашнем дне.
Вашему вниманию топ-30 легковых авто с пробегом, которые ввозили украинцы в 2021 году:
- Volkswagen Passat - 30 664
- Volkswagen Golf - 26 550
- Skoda Octavia — 23 975
- Renault Megane - 19 540
- Ford Focus - 16 402
- Renault Scenic - 12 841
- Opel Zafira — 12 331
- Opel Astra — 11 646
- Skoda Fabia — 9 848
- Hyundai Sonata - 8 921
- Audi A48 - 8 349
- Nissan Rogue - 8 270
- Audi A6 - 8 016
- Volkswagen Touran - 7 932
- Ford Fusion - 7 925
- Volkswagen Jetta - 7 826
- BMW 3 Series - 7 003
- BMW 5 Series - 5 580
- Volkswagen Tiguan - 5 306
- Ford Escape/Kuga - 5 176
- Nissan Qashqai — 5 106
- Mazda 6 - 4 752
- Hyundai Santa Fe — 4 619
- Renault Logan — 4 616
- BMW X5 - 4 396
- Mitsubishi Outlander — 4 276
- Hyundai Tucson — 4 182
- Mazda 3 - 4 144
- Dodge Journey - 4 137
- Renault Sandero — 3 952