Импорт вырос на 45%: топ-30 легковых автомобилей с пробегом, которые ввозили украинцы в 2021 году

Импорт вырос на 45%: топ-30 легковых автомобилей с пробегом, которые ввозили украинцы в 2021 году

Этот сегмент показывает незаурядную популярность.

По итогам 2021 года украинцы приобрели 533,2 тысячи легковых автомобилей с пробегом из-за границы.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Отмечается, что по сравнению с 2020 годом импорт подержанных авто вырос на рекордные 45%. На такую динамику оказал существенное влияние льготный период легализации так называемых "евроблях", которых с мая по ноября оформили более 86 тысяч. То есть, "чистый" показатель импорта — это 447 тысяч подержанных легковушек. Что, однако, тоже немало, потому что на 22% больше результата 2020 года.

Так, эксперты выделяют основные причины такого роста импорта подержанных авто:

- созданы условия для официального импорта подержанного транспорта из-за границы. Возможность легально ввозить транспортные средства, соблюдая законодательство, способствует детенизации рынка и развитию целого сегмента бизнеса — импорту и продаже подержанных автомобилей. До недавнего времени такая возможность была под запретом, что сдерживало продажи и способствовало разнообразным схемам, в том числе ввозу так называемых "евроблях";

- существующий в Украине дефицит автомобилей способствует стабильному росту продаж. По расчетам экспертов Института исследований авторынка, для того чтобы в Украине достичь европейского уровня автомобилизация в 600 автомобилей на тысячу человек населения, украинский автопарк нужно удвоить. При сохранении темпов роста количества автомобилей в Украине, для этого понадобится не менее 20 лет;

- повышенный спрос на автомобили "доступного" сегмента. 60% продаж машин в Украине – автомобили стоимостью до $10 тысяч. Предложения на внутреннем рынке недостаточно, чтобы удовлетворить потребность украинцев. Потому машины с пробегом привозят из-за границы;

- восстановление украинской экономики способствует росту продаж автомобилей. Во-первых, у украинцев стало больше денег. Во-вторых, определяющим фактором при покупке авто является уверенность в завтрашнем дне.

Вашему вниманию топ-30 легковых авто с пробегом, которые ввозили украинцы в 2021 году :