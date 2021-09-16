Ищут Volkswagen, а покупают ВАЗ: какие марки авто самые популярные на украинском рынке в Интернете

В определенном большинстве украинцы просто "интересуются" машинами.

Стало известно, какие автомобили чаще всего искали в Украине на просторах Интернета в период с июля 2020 года по июнь 2021-го.

Соответствующее исследование провели специалисты цифрового консалтингового агентства "Ольшанский и Партнеры".

Согласно ему, чаще всего для продажи, покупки или аренды украинцы ищут в интернете ВАЗ — более 440 тысяч раз в месяц или 5,3 млн раз в год. Правда, это авто только ищут — реальные сделки купли-продажи ВАЗ регистрируются нечасто.

Что же касается информационного спроса, лидером среди брендов выступает Volkswagen. Судя по статистике этот автомобиль — мечта большинства украинцев, именно его чаще всего ищут без приставки "куплю" или "продам". В поисковую строку Volkswagen "вбивают" около 1,4 млн раз в месяц или 17,4 млн раз в год. Такая активность украинских пользователей Интернета выливается и в продажи — например, Volkswagen Passat является неизменным лидером импорта в Украину подержанных авто.

На третьем месте в статистике коммерческого спроса уже несколько лет держится Renault, но есть вероятность, что его потеснят. По темпу роста коммерческого спроса летом 2021 года лидировала Toyota (+50%). Кстати, это подтверждается реальными продажами — Toyota и Renault уже долгое время являются лидерами рынка новых авто в Украине.

Ранее рассказывалось о том, что в августе 2021 года украинцы потратили на приобретение новых авто 266 млн долларов.

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