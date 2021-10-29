Искусственный интеллект будет разгружать пробки на киевских дорогах: когда заработает

Искусственный интеллект будет разгружать пробки на киевских дорогах: когда заработает

Четыре десятка «умных» камер уже фиксируют, хранят и анализируют движение транспорта на столичных улицах.

Киев третий год подряд в тройке самых плохих городов Европы по плотности и количеству дорожных пробок. Хуже нас Москва и Санкт-Петербург. Киевляне ежедневно проводят в пробках не менее 45 минут. И с каждым годом продолжительность дорожной жизни увеличивается. Исправить ситуацию должна система управления автомобильным трафиком. Столичные власти обещают, что через два года система должна стать интеллектуальной и автоматически регулировать транспортные потоки в столице.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Третий год подряд международный отчет загруженности городских дорог «Трафик индекс» награждает столицу Украины третьим местом в Европе по количеству и плотности пробок.

Автомобильные пробки добавляют проблем общественному транспорту, коммунальщикам, оперативным службам и окружающей среде. Все эти проблемы одним махом могут решить искусственный интеллект управления транспортным трафиком.

«Самое главное это уменьшение пробок, благодаря оптимизации нагрузки на разные виды транспорта. Мы получаем меньше выбросов и более качественный воздух», — заявляет руководитель цифровой трансформации Киева Петр Оленич.

Четыре десятка «умных» камер уже фиксируют, хранят и анализируют движение транспорта на столичных улицах. С базой данных на первых этапах будут работать операторы. Они будут учить систему, как правильно реагировать на дорожную ситуацию в городе, например, при ДТП.

Через два года новая система должна научиться главному – оперативно разгружать столичный трафик. Для этого искусственный интеллект будет обрабатывать терабайты информации и автоматически будет управлять, в частности, светофорами, тем самым будет перенаправлять транспорт на менее загруженные магистрали. Система будет учитывать погодные условия, состояние покрытия дороги, уровень загазованности воздуха, график проезда общественного транспорта и многое другое. Эксперты подсчитали – интеллектуальная система ускорит транспортный поток примерно на 15 процентов. Тем не менее, от дорожных пробок в ближайшее время она не спасет.

«Все страны Европы проходили это. Мы сейчас где-то в Амстердаме 70-х годов, они начали развивать общественный транспорт и велосипедную инфраструктуру», – говорит урбанист Дмитрий Беспалов.

За пять последних лет количество автомобилей в столице увеличилось почти вдвое. И пересекла отметку в один миллион. Передвигаться по городу скорее можно и общественным транспортом. Это должен доказать новый искусственный транспортный интеллект.

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