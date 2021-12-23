Из Киева в Одессу всего за два часа: в Украине запустили аэротакси

Из Киева в Одессу всего за два часа: в Украине запустили аэротакси

Но следует отметить, что такой перелет будет не из дешевых.

Путешествие из Киева в Одессу теперь займет всего 2 часа, и все это не превышая разрешенную скорость. И это совсем не фантастика. Все это возможно, если вы воспользуетесь первым в Украине аэротакси.

Как работает новая система узнавали в эфире программы " ДжеДаи " на телеканале 2+2.

Эта программа реализуется уже 11 лет. И в конечном итоге у нас на сегодняшний день есть несколько летательных аппаратов. В общем – это двухмоторный самолет на четыре места.

Презентованный V-24 – изготовлен в Украине. Самолет разгоняется до 310 километров в час и без дозаправок может преодолеть 1350 километров. То есть фактически – добраться от востока до запада страны. Впрочем, с весны пока будет летать по одному маршруту.

Конечно, самолет получил все необходимые лицензионные документы, чтобы выполнять полеты и стать так называемым аэротакси. Пока это будет аэротакси по маршруту Одесса-Киев, Киев-Одесса.

Стоит полет в оба конца – от 300 до 400 долларов с пассажира. Это дороже – чем лететь большим самолетом. Впрочем, и нет необходимости ждать всех пассажиров и регистрировать багаж. В то же время все пассажиры могут чувствовать себя в полной безопасности.

Если один двигатель самолета перестает работать, это совсем не повлияет на его работу. И это не пустые слова, инженеры проверяли все возможные варианты, и в любом случае никто не пострадал.

Если услуга будет пользоваться спросом — компания готова увеличить количество своих "воздушных маршруток" и запустить новые направления полетов.

Первое в Украине аэротакси будет летать из Киева в Одессу за 2 часа: какова цена такой услуги

Напомним, о том, каковы штрафы за превышение скорости в разных странах мира.