Из-за долгов можно потерять права: что следует знать водителям

Водительское удостоверение / © thedigital.gov.ua

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В Украине водители, у которых есть значительные долги по алиментам, могут потерять право вождения. Чтобы избежать этого, следует как можно быстрее погасить задолженность.

Об этом сообщает SUV News со ссылкой на юристов.

Законодательство Украины предусматривает, что ограничения на водительские права могут применяться не только за нарушение правил дорожного движения, но и за неисполнение судебных решений по уплате алиментов. Исполнительная служба имеет полномочия инициировать такие санкции в отношении должников.

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Процедура лишения водительских прав работает по четкому алгоритму:

данные о должнике попадают в единую базу, и во время проверки документов полицейские могут изъять его водительское удостоверение.

Если водитель был проинформирован об ограничениях, но сознательно это игнорировал, ему грозит дополнительный штраф и временное лишение права вождения на срок до шести месяцев даже после погашения долга.

Юристы советуют водителям, обязанным платить алименты, регулярно проверять состояние своих финансовых обязательств и избегать задолженностей. Это поможет избежать неожиданных проблем на дороге.

«Часто водители узнают о лишении прав только во время остановки автомобиля полицией, что создает массу неудобств, особенно если человек находится вдали от дома или использует автомобиль для работы», — отмечают эксперты.

Эта норма действует в Украине уже несколько лет и доказала свою эффективность. По словам специалистов, она стала мощным стимулом к своевременной оплате алиментов, помогая обеспечить финансовую поддержку детей.

К слову, ранее в Верховной Раде опровергли информацию о введении штрафов для водителей за благодарность «аварийкой».