Известный украинский производитель планирует выпускать электрические автомобили

"КрАЗ" может начать производить электрические автобусы и грузовики.

Частное акционерное общество "АвтоКрАЗ" планирует производить и выпускать электрические автомобили.

Об этом сообщает "Кременчугская газета" со ссылкой на генерального директора общества Романа Черняка.

Также читайте В Украине существенно вырос объем автопроизводства: какой транспорт был выпущен

"Все идет к электрической тяге. Тяга уже идет в армию, коммерческие автомобили, и мы над этим работаем. В этой концепции стоят электрические грузовые автомобили, электрические автобусы и электрические коммерческие автомобили эконом-класса", — сообщил Черняк.

Он отметил, что завод никогда не выпускал электромобили, но они уже работают с проектантами над тем, как начать производство таких транспортных средств.

"В планах акционеров и руководства завода это есть, и это большой шаг вперед, и большая наша надежда", — рассказал гендиректор.

Ранее сообщалось, что Запорожский автомобилестроительный завод собирается производить городской автобус на базе Mercedes.

Также на ЗАЗ рассказали, когда могут восстановить полномасштабное производство легковых авто.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку