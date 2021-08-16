Известный украинский производитель планирует выпускать электрические автомобили

"КрАЗ" может начать производить электрические автобусы и грузовики.
Частное акционерное общество "АвтоКрАЗ" планирует производить и выпускать электрические автомобили.
Об этом сообщает "Кременчугская газета" со ссылкой на генерального директора общества Романа Черняка.
"Все идет к электрической тяге. Тяга уже идет в армию, коммерческие автомобили, и мы над этим работаем. В этой концепции стоят электрические грузовые автомобили, электрические автобусы и электрические коммерческие автомобили эконом-класса", — сообщил Черняк.
Он отметил, что завод никогда не выпускал электромобили, но они уже работают с проектантами над тем, как начать производство таких транспортных средств.
"В планах акционеров и руководства завода это есть, и это большой шаг вперед, и большая наша надежда", — рассказал гендиректор.
Ранее сообщалось, что Запорожский автомобилестроительный завод собирается производить городской автобус на базе Mercedes.
Также на ЗАЗ рассказали, когда могут восстановить полномасштабное производство легковых авто.