Кабмин хочет обложить автомобилистов новым налогом: каких машин это будет касаться и сколько придется заплатить

Отмечается, что украинцев поставили перед непростым выбором.

Депутаты Верховной Рады готовят новый налог на автомобили.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, передают "Экономические новости".

Так, по его словам, автомобилистов хотят обложить ежегодным налогом в размере около тысячи долларов.

Как отмечает Железняк, если раньше только владельцы дорогих автомашин, стоимость которых составляла более 70 тысяч долларов, платили ежегодный налог, то теперь Кабмин решил расширить спектр автомобилей с пометкой "роскошь", и которые будут подлежать обязательному налогообложению.

"Сейчас украинцы будут платить не за люксовые марки, а за автомобили, которые стоят больше 40 тысяч долларов США. Я считаю это не справедливым", — заявил нардеп.

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Железняк считает, что украинцев ставят перед выбором, либо платить немалый налог на авто, или продавать машину, поскольку покупая автомобиль далеко не люксовых марок, люди не рассчитывали пожизненно платить на него налог.

"У людей возникнет вопрос, почему государство, не решив вопрос с налоговыми и таможенными дырами, хочет нас облагать дополнительными налогами", — подытожил нардеп.

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