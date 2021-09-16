Кабмин изменил порядок подготовки будущих водителей: что известно

Было принято решение и о получении удостоверения.

Кабинет Министров Украины во время очередного заседания изменил порядок подготовки будущих водителей.

Об этом говорится на официальном сайте МВД.

Так, согласно постановлению правительства, отныне подготовка, переподготовка и повышение квалификации водителей возможны онлайн. В частности, аккредитованное заведение должно проинформировать ближайший территориальный сервис МВД, что планирует обучать дистанционно, когда регистрирует список группы в едином государственном реестре МВД.

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Отмечается, что дистанционное обучение с теоретической подготовки водителей должно осуществляться для групп в составе не более 10 человек. Если аккредитацию заведение теряет, то и онлайн-обучение приостанавливается.

Кроме того, предполагается возможность получения по желанию лица заказанного через электронный кабинет водителя или приложение "Дія" удостоверений по использованию средств национального оператора почтовой связи или курьера.

"Речь идет об обеспечении права на дистанционную форму обучения по подготовке водителей с помощью единой информационной системы МВД. И относительно возможности получения через электронный кабинет водителя водительского удостоверения с использованием средств почтовой связи", — отметил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Ранее рассказывалось о том, в каких странах можно ездить с украинскими водительскими правами.

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